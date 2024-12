Fiorentina-Juve non finisce mai: nuovo sgarbo di mercato

La Fiorentina e la Juventus sono in lizza per un affare di mercato, con un nuovo sgarbo all’orizzonte. La sfida prosegue fuori dal campo

Dopo i casi di Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic e Nico Gonzalez, la Vecchia Signora vorrebbe anticipare le mosse e soffiare ai Viola un profilo molto giovane ed estremamente interessante. Giuntoli è già al lavoro per farlo.

Negli ultimi anni l’asse Juventus-Fiorentina sul mercato è sempre stato particolarmente caldo. Le operazioni concluse tra le due società sono state molteplici, a cominciare da Bernardeschi fino a Nico Gonzalez, la scorsa estate. Anche i Viola hanno pescato qualcosa da Torino, come Arthur in prestito la passata stagione e Moise Kean, a titolo definitivo quest’anno. La rivalità tra le due tifoserie, sempre molto accesa, non sembra aver limitato la connessione delle due dirigenze, che ancora una volta si ritrovano a dover “battagliare” per un colpo. Questa volta non si tratta di un giocatore che passerà direttamente da una casacca all’altra, ma di un giovanissimo talento che interessa sia la Juve che la Fiorentina.

Stiamo parlando del greco Charalampos Kostoulas, in forza all’Olympiakos, già tenuto sott’occhio dai principali club europei, tra cui anche il Manchester United. Come riportato dal Sun, i Red Evils vorrebbero regalarlo ad Amorim, in questo processo di rinnovamento che sta riguardando l’intera rosa all’Old Trafford.

Juventus e Fiorentina si sfidano per un talento greco: su di lui anche il Manchester United

Kostoulas ha solo 17 anni ed è stato il più giovane calciatore della storia ad esordire con la maglia dell’Olympiakos nel 2023. Alcuni osservatori dello United lo hanno seguito contro l’FC Twente in Europa League la scorsa settimana, constatandone il grande talento e l’immenso margine di miglioramento davanti.

Il suo contratto con il principale club greco scadrà a giugno 2026 e per questo non è da escludere che l’Olympiakos possa decidere di venderlo già in questo gennaio, o al massimo a giugno. Oltre al Man United, sul classe 2007 ci sono anche Juventus e Fiorentina, oltre ai tedeschi del Borussia Monchengladbach e del Bayern Monaco. Una concorrenza piuttosto fitta per un ragazzo che compirà 18 anni, nel maggio 2025.

Kostoulas, alto 1,85 m, è arrivato all’Olympiacos nel 2019 dall’Agia Anna Volos e ha iniziato subito forte nel settore giovanile del Pireo. Ha esordito nella squadra B nel gennaio 2023, quando aveva solo 15 anni.

Già titolare dell’Under 21 greca, in questa stagione ha messo a segno due gol e un assist con la prima squadra dell’Olympiakos, mostrando le proprie doti di attaccante rapido e versatile.