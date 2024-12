Addio dopo sei mesi: cassa immediata per l’Inter

Calciatore pronto a una nuova avventura, l’Inter festeggia: dopo sei mesi lascia il campionato spagnolo per una nuova meta

L’Inter sta compiendo nuove valutazioni sul mercato, sia per quanto riguarda l’entrata che l’uscita. Di sicuro la vittoria travolgente dell’Olimpico contro la Lazio, dimostra che questa squadra possiede pedine importanti anche in panchina: basti pensare alla rete di Carlos Augusto, ci certo non un titolarissimo di Inzaghi.

Ma qualcosa bisogna pur fare, ne è consapevole tutta la dirigenza: Piero Ausilio è al lavoro soprattutto per sistemare il reparto offensivo, orfano di una vera alternativa a uno tra Thuram e Lautaro. Dopodiché si penserà anche alle possibili cessioni, non solo per il prossimo mercato invernale ma anche in vista di quello estivo.

Tra i nomi che potrebbero cambiare aria sin da subito vi è Lucien Agoume, attualmente in forza al Siviglia ma che è diventato target dell’Arsenal di Arteta. Il cartellino del francese non è più di proprietà dell’Inter, ma la società milanese ha dalla sua parte un 50% della futura rivendita in caso di cessione.

Inter, l’ex nerazzurro Agoume sul taccuino dell’Arsenal

Agoume ha lasciato la Serie A senza troppi rimpianti, a Milano non avrebbe mai giocato con continuità e vista la giovane età ha deciso di accettare l’offerta del Siviglia, avendo alla fine ragione. In Spagna è rinato nel sistema di gioco di Pimienta, in cui svolge un ruolo di vertice basso, di regista vecchia maniera.

Ciò ha sorpreso Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, che avrebbe chiesto ai suoi dirigenti di fare tutti gli sforzi possibili per metterlo sotto contratto. Al momento, i Gunners non possono non pensare al futuro del proprio centrocampo, con Jorginho e soprattutto Thomas Partey che difficilmente rinnoveranno il loro contratto.

Agoume è una scelta considerata strategica e intelligente: secondo i dati di SciSports è uno dei centrocampisti difensivi più abili della Liga. Lo dimostrano i palloni recuperati e i passaggi precisi verso i compagni. Ha dalla sua una grande qualità con la palla tra i piedi e visione di gioco.

Dopo sei mesi insomma il francese ex Inter potrebbe salutare sul serio la Spagna e accasarsi in Premier League, andando a rafforzare una squadra ambiziosa come quella di Arteta. Ci sono tutti i presupposti quindi per un futuro brillante di Agoume, un calciatore forse scartato troppo presto dall’Inter.