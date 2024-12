Dimarco pronto a dire addio: offerta monstre

Federico Dimarco via dall’Inter: opzione clamorosa, così il terzino può davvero lasciare i nerazzurri in estate

Dalla splendida vittoria sulla Lazio in campionato fino a quelle che nelle prossime settimane saranno le mosse in sede di calciomercato che terranno col fiato sospeso i tifosi nerazzurri. C’è grande fermento in casa Inter per quella che rischia di essere una delle partenze più dolorose e inaspettate degli ultimi anni.

Il mercato nel mese di gennaio porterà suggestive novità alla rosa di Inzaghi. Verosimilmente a partire dall’attacco dove Marko Arnautovic pare orientato a dire addio, trasferendosi al Torino per rimpiazzare l’infortunato Zapata. In attesa di comprendere se e quando nelle prime settimane del 2025 arriverà una proposta pure per Correa, l’Inter è concentrata anche sulle entrate. Berardi per il reparto avanzato, senza dimenticare che la difesa avrà presto bisogno di almeno un nuovo centrale difensivo. Gli anni passano per Darmian e Acerbi – entrambi, ad oggi, in scadenza nel 2026 – mentre de Vrij è in scadenza il 30 giugno 2025 e probabilmente saluterà a zero.

Parallelamente, per il mercato nerazzurro, una delle sorprese che in vista della prossima stagione può lasciare di stucco i tifosi dell’Inter riguarda uno dei pilastri di Simone Inzaghi. Quel Federico Dimarco decisivo nella conquista della seconda stella e che ad oggi è uno dei titolari inamovibili nello scacchiere dei campioni d’Italia.

Dimarco, proposta choc: bye bye Inter

Non vi è alcun dubbio che Federico Dimarco negli ultimi anni sia diventato uno dei laterali più forti e decisivi del panorama mondiale. Lo sanno bene all’Inter. E adesso un top club potrebbe farsi avanti con una proposta indecente alla dirigenza di Viale della Liberazione: l’addio non è mai stato tanto vicino.

Si tratta del PSG, sempre attento alle possibilità che il mercato può offrire. In vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato – tra sei mesi – la società di Al-Khelaifi ha messo proprio il terzino cresciuto nelle giovanili nerazzurre tra le priorità per rinforzare la squadra di Luis Enrique. Una notizia, quella rivelata da ‘Fichajes.net’, che di certo non farà felici i tifosi dell’Inter legatissimi a Dimarco. Ma il PSG sembrerebbe intenzionato a mettere sul piatto una cifra praticamente irrinunciabile.

Si parla di 60 milioni di euro per il cartellino del 27enne milanese che è sempre stato titolare agli ordini di Simone Inzaghi. Una perdita gravissima, certo, a cui bisognerebbe rimediare con un grande colpo. Ma l’idea di una plusvalenza così corposa potrebbe ingolosire l’Inter, con Dimarco che rimarrebbe intrigato all’idea di mettersi alla prova in un nuovo campionato, in una delle squadre più forti e ambiziose del pianeta.

Dimarco al momento guadagna circa 4 milioni di euro netti a stagione: è presumibile pensare che sotto la Tour Eiffel tale cifra finirebbe quasi per raddoppiare. Uno scenario, una suggestione che però potrebbe ben presto tramutarsi in qualcosa di pericolosamente concreto. In quella che rischia di essere la sua ultima annata a Milano, il classe ’97 ha collezionato 18 apparizioni con 3 gol e 5 assist vincenti.