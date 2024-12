Ecco l’offerta per Vlahovic: adesso deve dire sì o no

L’ultima parola spetta a Dusan Vlahovic ma la Juventus ha già deciso: pronta un’offerta con i fiocchi per il centravanti.

La prossima rivoluzione della Juventus passa dall’attacco, sta per cambiare tutto nel reparto avanzato della compagine bianconera. Le attenzioni, ancora una volta, sono tutte per Dusan Vlahovic, tra gli acquisti più onerosi di sempre della Vecchia Signora il cui futuro continua ad essere un rebus.

Gli 80 e passa milioni di euro spesi per il suo cartellino, quando il contratto con la Fiorentina era prossimo alla scadenza, hanno pesato e continueranno a pesare sulle economie bianconere che avrebbero bisogno di una bella rimpinguata. Cristiano Giuntoli, assieme a Thiago Motta, stanno lavorando per il futuro della Juve. Futuro che come è noto da tempo passa soprattutto dalle scelte del centravanti serbo.

Due goal nelle ultime due partite per l’ex viola che nonostante le critiche, e gli infortuni, è tornato a segnare con una certa regolarità: sono ben 12 le marcature che hanno accompagnato Vlahovic nelle 20 partite giocate in tutte le competizioni. Numeri che lo confermano uno degli attaccanti più prolifici dei maggiori campionati europei.

Calciomercato Juventus, svolta Vlahovic: ecco l’offerta

Per questo, rivelano le ultime indiscrezioni, la Juventus si sarebbe convinta ad offrirgli il rinnovo. A raccontare di questa possibilità è stato il giornalista Luca Momblano in diretta su YouTube. Offerta monstre già messo sul tavolo da parte della compagine bianconera che aspetta una risposta, in tempi brevi, da parte del calciatore.

Aumento in vista per Vlahovic che, in caso accettasse, arriverebbe a percepire la bellezza di 7 milioni di euro netti a stagione. A tale somma vanno aggiunti anche alcuni bonus, di squadra e individuali, che si attiverebbero in caso di raggiungimento di determinati obiettivi. Ad esempio, in caso di scudetto, nelle tasche del centravanti entrerebbe un milione di euro in più. Gennaio sarà dunque il mese della svolta.

Anche perché gli acquirenti, come abbiamo spesso riportato, non mancano affatto. Da qualche ora Arsenal e Chelsea avrebbe intensificato il loro interesse e sarebbe stato proprio questo a spingere la Juventus a formulare la sua nuova offerta. Al di là di quello che sarà il futuro del bomber, la Juve continua a studiare la possibilità di acquistare nuovi attaccanti. Attenzione all’affare Marcus Rashford che ha già detto che andrà via dal Manchester United, alla Juve il suo è un profilo che è sempre piaciuto.