Juve spalle al muro: Vlahovic venduto con lo sconto

Vendesi attaccante in sconto per la Juventus che è pronta ad accettare le offerte, al ribasso, per Dusan Vlahovic.

Margine di manovra ridotto per la Juventus che sa bene che queste potrebbero essere le ultime esultanze dovute ai goal di Dusan Vlahovic. Le critiche, come al solito, non sono mancate nei confronti del bomber che è però sempre pronto a mettere a tacere tutti a suon di realizzazioni.

Secondo goal consecutivo per l’ex Fiorentina che dopo aver tolto alla Juve le castagne dal fuoco contro il Venezia, quel rigore all’ultimo pesava come un macigno, ha anche aperto le danze in Coppa Italia. Il suo goal al Cagliari ha dato il via a quella che è poi stata la goleada bianconera. Tutti segnali positivi da parte del centravanti che appare, però, sempre più lontano dal progetto.

I 12 goal segnati in tutte le competizioni, in 20 partite giocate, non sono di certo numeri in grado di lasciare indifferenti gli esperti di calcio. E tanto meno le big d’Europa che sono pronte a sfruttare la situazione contrattuale del serbo per portarlo dalla loro parte. La Juve non può che accontentarsi.

Addio Vlahovic, è derby di calciomercato: la Juve fissa il prezzo

Investimento fallito, o quasi, per la Vecchia Signora che ha pagato il suo centravanti di riferimento oltre 80 milioni di euro ed è ora in procinto di rivenderlo per qualche milione in meno. Destinazione Premier League per l’attaccante serbo, attualmente con la scadenza del contratto fissata per il 30 giugno 2026, che continua ad essere nel mirino dell’Arsenal. Il club di Mikel Arteta non è però il solo al quale il bianconero fa gola.

Le novità arrivano ancora da Londra e secondo la stampa inglese chi sarebbe pronto ad inserirsi nell’affare è proprio un ex bianconero. Annata super per Enzo Maresca che sta facendo grandi cose al Chelsea e che, come regalo di Natale, sogna un nuovo centravanti. Ad oggi Gunners e Blues sono pronti a dare vita ad un clamoroso derby di calciomercato.

L’inserimento del Chelsea non è certamente una buona notizia per Arteta che sapeva di essere in vantaggio per il calciatore. Ora, invece, è proprio Maresca che può mettergli i bastoni tra le ruote un po’ come sta facendo in campionato. Lo spagnolo teme che l’esser stato un ex juventino possa in qualche modo garantirgli una corsia preferenziale nella corsa al giocatore. A gennaio i contatti potrebbero essere timidi ma in estate l’addio appare inevitabile.