La rivoluzione di Marotta per l’Inter: 40 anni in due per giugno

Beppe Marotta è pronto a mettere a segno dei colpi di prospettiva molto importanti: osservatori già all’opera e sondaggi apertissimi.

L’Inter sta dimostrando in queste settimane di essere una delle squadre più forti del campionato di Serie A. Lo ha confermato con la vittoria roboante di lunedì scorso allo stadio Olimpico, contro la Lazio. Il 6-0 inflitto ad una delle rivali per la zona alta della classifica è un chiaro segnale di forza, predominanza e soprattutto garanzia tecnica.

Uno dei fattori più rilevanti per la squadra nerazzurra è la completezza della rosa. L’Inter ed il suo allenatore Simone Inzaghi possono vantare infatti almeno due formazioni competitive e di egual livello, dunque una panchina molto lunga e variegata, così da non dover mai soffrire per gli impegni ravvicinati o per eventuali assenze.

Nonostante ciò, il presidente Beppe Marotta sa bene di dover muoversi per migliorare ancora di più la rosa, magari puntando a qualche elemento di prospettiva che possa diventare in futuro un perno di questa società. In particolare qualche miglioramento potrebbe arrivare nella zona d’attacco, visto le alternative al tandem Lautaro-Thuram non convincono al 100% e si agirà sul mercato per completare il reparto in maniera adeguata.

Doppio colpo dalla Serie A: l’Inter già li segue da vicino

In particolare Marotta avrebbe messo nel mirino due calciatori offensivi che militano nell’attuale Serie A e sono considerati in prospettiva due giovani dal sicuro avvenire. Secondo il giornalista sportivo Armando Areniello, molto vicino alle cronache interiste, si tratta di due calciatori già osservati da vicino dall’Inter.

Il primo nome è quello di Nico Paz, fantasista argentino del Como che lo ha strappato al Real Madrid per 6 milioni di euro la scorsa estate. Un colpaccio, visto ciò che sta dimostrando questo numero 10 brevilineo che sa giocare anche da mezza punta o da esterno. L’Inter lo segue da vicino, visto che Javier Zanetti era presente ad osservarlo durante Como-Roma di domenica scorsa.

Argentino anche l’altro talento che piace ai nerazzurri: parliamo di Santiago Castro, centravanti del Bologna che sta mostrando tutte le sue qualità in questa stagione, dove ha raccolto con onore l’eredità di Zirkzee come titolare. Un attaccante tosto e di buona tecnica, già autore di 5 reti ufficiali. L’ex Velez potrebbe rientrare in una trattativa tra Inter e Bologna che prevede anche la cessione del giovane centrocampista Fabbian ai rossoblu a titolo definitivo.

Sia Paz che Castro sono nati nel 2004, dunque per l’Inter sarebbe un doppio colpo da 40 anni complessivi, atto a ringiovanire la rosa e il reparto d’attacco. Entrambi sono stati opzionati in vista della prossima sessione estiva.