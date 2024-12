Pogba giallorosso: sta succedendo davvero

Paul Pogba in giallorosso: l’ex Juve è pronto a firmare col nuovo club, può succedere nei prossimi giorni. Il francese è pronto a tornare

Il futuro di Paul Pogba potrebbe presto rivederlo nel grande calcio. Il francese ha vissuto un vero e proprio incubo con la lunga squalifica che gli ha causato diversi mesi di inattività. Non una parentesi fortunata per lui che già veniva da diversi infortuni che in pratica non l’hanno mai visto protagonista con la maglia bianconera sin da quando nel 2022 era tornato a Torino alla Juve, dove era esploso.

Prima i KO poi la squalifica: una vera e propria sciagura per Paul con la fine della sua avventura alla Juve arrivata tra tanti rimpianti. Adesso è uno degli svincolati di lusso che fa gola a diversi club ma si tratta di una vera e propria scommessa. Non gioca a grandi livelli da tempo e dovrebbe rimettersi in sesto, a partire dal dover svolgere una preparazione importante. Inoltre il suo stipendio di certo non lo aiuta a trovare un club.

Nuovo club in arrivo per Pogba? Il suo futuro può tingersi di giallorosso!

Una nuova opportunità potrebbe arrivare presto ed essere alle porte. Su di lui, infatti, è finito il club giallorosso pronto a fare questa scommessa, nella speranza di trovare un’intesa con Paul e il suo agente sulle cifre dell’accordo.

Il Galatasaray è pronto a scommettere seriamente sul classe ’93, secondo quanto riportato da diversi media turchi. Le parti stanno parlando e non è escluso che si possa arrivare ad un accordo già a gennaio. Essendo uno svincolato non ci sono particolari limiti temporali per la trattativa, ad ogni modo il primo mese dell’anno per il turco potrebbe essere il periodo giusto per concludere l’affare.

Pogba è però non attivo da tanto, avrà bisogno di almeno un paio di mesi di tempo per tornare alla forma migliore. I giallorossi di Turchia contano che possa essere arruolabile entro marzo. Il centrocampista sta comunque continuando ad allenarsi in questi mesi in attesa di una chiamata, ma è chiaro come il giocare partite ufficiali è tutta un’altra cosa.

Arrivo a gennaio e due mesi di tempo per tornare a poter essere utilizzato: questo è il piano del Galatasaray. Vedremo se quella che ad oggi è poco più di un’idea si trasformerà in qualcosa di concreto.