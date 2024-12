Balotelli avvisato: nuovo bomber dalla B

Mario Balotelli è stato avvisato: con il passaggio di proprietà è in arrivo un nuovo attaccante dalla B, il Genoa sta valutando il profilo

In autunno, dopo diversi infortuni, tra tutti quello di Malinovsky, il Genoa si è convinto a tesserare Mario Balotelli, tornato in serie A dopo diverso tempo con il chiaro intento di rimettersi in sesto e tornare protagonista in Italia. Fin qui le cose non sono andate come desiderava, in quanto per lui sono arrivati solo scampoli di gara. Il suo comportamento ad ora è stato impeccabile, al di là di qualche piccolo screzio con gli avversari, ma le scelte sono state differenti.

Prima Gilardino, poi Vieira lo impiegano con il contagocce. La sua forma fisica non sarebbe ancora la migliore e questo gli ha impedito di prendersi soddisfazioni. Intanto l’ex Milan continua a lavorare sodo nella speranza che prima o poi la sua opportunità arriverà. Gli ultimi giorni sono stati travagliati per il Genoa, con il passaggio di proprietà. La società è stata rilevata dall’imprenditore rumeno Dan Socu e questo può portare ad un riassetto della squadra nel prossimo futuro.

Nuovo bomber al Genoa, Balotelli trema: la situazione

Uno degli obiettivi a gennaio sul mercato può essere quello di prendere un nuovo attaccante. Nel mirino dei rossoblù sarebbe finito un giocatore proveniente dalla…B alla quale dovrà fare molta attenzione Balotelli perché può scalzarlo dal suo ruolo di vice Pinamonti e farlo retrocedere ancora più indietro nelle gerarchie di Vieira.

Secondo quanto riportato da alcuni tabloid britannici, come TEAMtalk, il “Grifone” ha messo nel proprio mirino Patrick Bamford del Leeds, club di alta classifica di Championship, la serie B inglese. Si tratta di un classe ’93 di grande esperienza. L’inglese è dal 2018 al Leeds, disputando anche diverse annate in Premier League. Non sarà comunque un’operazione facile. Primo di tutto perché per il suo attuale tecnico è importante nella manovra offensiva e non vorrebbe privarsene, soprattutto a gennaio.

Inoltre non manca la concorrenza: oltre al Genoa, ci sono anche altri club che lo seguono da vicino. L’obiettivo sarebbe arrivare a prenderlo già durante la sessione di riparazione invernale, al netto di queste problematiche. La formula migliore potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Sempre se il Leeds aprirà alla cessione. Altrimenti se ne parlerà in estate, quando i liguri potrebbero avere maggior margine di manovra per arrivare ad offrire una cifra importante per Bamford.