È il nuovo allenatore del Milan, non ci sono più dubbi: Fonseca out

Il nuovo corso rossonero ha già inizio, scelto il sostituto di Fonseca il cui destino pare segnato: arriva l’annuncio dell’ex

Il tempo cura ogni ferita. Quelle del Milan, però, sembrano insanabili. E a farne le spese nel futuro prossimo – pare inevitabile – dovrebbe essere Paulo Fonseca, mai così in confusione e lontano dal controllo sul gruppo rossonero. Il tecnico portoghese è stato accolto dai tifosi – ma a conti fatti pure dalla squadra, a questo punto – con grande scetticismo, sin dal suo arrivo a Milanello.

Ed i risultati, straordinariamente altalenanti, si sono visti. Il Milan è stato capace di espugnare il Bernabeu battendo il Real Madrid in Champions League ma anche di farsi rimontare dal Cagliari e incassando sconfitte brucianti con Parma e Fiorentina. A questo punto della stagione i dubbi sulla permanenza dell’ex allenatore del Lille sono più che leciti e pare proprio che nonostante le dichiarazioni di facciata, da Via Aldo Rossi si starebbe già pensando ad un futuro diverso per la panchina del Milan.

Un filo sottilissimo tiene in vita la permanenza di Fonseca, mai così in bilico. Ed intanto nelle scorse ore è arrivato un annuncio davvero spiazzante da parte di un grande ex. L’ennesima conferma che il Milan, a questo punto, dovrebbe puntare su un grande nome per rimpiazzare il tecnico lusitano. E non ci sono più dubbi su chi possa essere.

Post Fonseca già scritto: “È quello che serve”

Ai microfoni di ‘Radio Rai’ è intervenuto Alberigo Evani. L’ex centrocampista del Milan ha analizzato il momento dei rossoneri rivelando quello che, a sua detta, sembrerebbe essere il perfetto erede di Paulo Fonseca sulla panchina del ‘Diavolo’. Recentemente le voci si sono fatte insistenti: Evani le ha di fatto ‘confermate’.

Si parla di Roberto Mancini e della possibilità che, nelle prossime settimane, possa effettivamente subentrare al tecnico portoghese che in questo momento sembra aver perso quasi del tutto le redini dello spogliatoio. Il duro sfogo e l’attacco tutt’altro che velato contro parte del gruppo – in seguito al successo contro la Stella Rossa – ha aperto una crepa difficile da sanare.

L’ex Commissario tecnico, dopo l’esperienza in Arabia Saudita, potrebbe allora diventare l’uomo della provvidenza. Evani ne è convinto: “Ha allenato grandi squadre, ha esperienza da vendere. Abbiamo giocato insieme e già aveva carattere. Da allenatore lo ha smussato, per lui parla il suo curriculum“. L’ex centrocampista ha provato a spiegare perché il profilo di Mancini sarebbe perfetto per la squadra, in grossa difficoltà negli ultimi tempi.

“Riporterebbe lo spirito di gruppo che manca. Fonseca è tanto vittima quanto colpevole, il tecnico deve dare gioco e ordine tattico. Manca equilibrio. Ha trovato difficoltà sin dal suo approdo, è un allenatore di esperienza ma non ha mai potuto lavorare con serenità”. A questo punto, dunque, per Evani e non solo la scelta di Mancini è quasi inevitabile: staremo a vedere come andrà a finire.