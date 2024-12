Esonero Fonseca: grande ritorno in panchina

Colpo di scena per la panchina rossonera, il Milan è pronto ad esonerare Fonseca per far spazio ad un clamoroso ritorno: ha già vinto lo Scudetto

Il tempo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan pare ormai arrivato agli sgoccioli. L’allenatore portoghese ha deluso in lungo e in largo e le recenti dichiarazioni contro parte dello spogliatoio rossonero non hanno certo contribuito a distendere un clima già teso. Ad ogni modo, i risultati parlano chiarissimo.

15 gare disputate (da recuperare quella col Bologna) ed un ritardo mostruoso dalla vetta: ben 14 punti. A questo punto la dirigenza di Via Aldo Rossi non può non pensare alla sostituzione dell’ex Lille, arrivato a Milanello solo la scorsa estate e circondato da un corposo (e a questo punto, pare, giustificato) scetticismo generale.

I rumors sul possibile nuovo allenatore del Milan si moltiplicano e, giorno dopo giorno, spuntano nuovi nomi. Ma ce n’è uno in particolare che – dalla Spagna – danno in pole position per la successione di Paulo Fonseca. L’ex è pronto a fare ritorno in Serie A, riportando i rossoneri a lottare per Scudetto e Champions League: rivelazione clamorosa.

Ritorno clamoroso: ecco il nuovo allenatore del Milan

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ sottolinea come Paulo Fonseca non abbia più lo spogliatoio rossonero in mano ed i prossimi potrebbero essere gli ultimi giorni da allenatore del Milan. Al suo posto un tecnico apprezzatissimo e già accostato la scorsa estate alla panchina del ‘Diavolo’.

Si parla di Maurizio Sarri, attualmente svincolato dopo il triennio alla Lazio. Il tecnico campano pochi mesi fa è stato tra i nomi caldi per sostituire Pioli, salvo poi essere scartato quasi subito in favore di Fonseca. Adesso il Milan ricerca un allenatore di polso, in grado di dare un’identità ben precisa alla squadra. Chi meglio di Sarri? Certo, non sarà facile convincerlo a sposare il progetto rossonero, ora in apparente declino. Soprattutto a stagione in corso, visto che l’ex allenatore di Napoli e Juventus è uno di quelli che ha bisogno di duro lavoro e tempo per imprimere ai calciatori la sua precisa identità di calcio.

Ma Sarri, a questo punto, se chiamato in causa coglierebbe l’occasione al volo. E da Via Aldo Rossi non vedrebbero l’ora: i vertici rossoneri si sono resi conto dell’errore commesso in estate e vorrebbero porre rimedio, cercando di raddrizzare una stagione apparentemente già compromessa, soprattutto in ottica Scudetto. Staremo a vedere, le prossime settimane saranno decisive. E non è detto che la sorpresa, in via ufficiale, possa arrivare prima del previsto.