Salah alla Juve: arriva la risposta ufficiale

Il nome di Mohamed Salah è stato accostato in maniera decisa a molti top club europei in queste ultime settimane, compresa la Juventus che sarebbe felice di riportarlo in Italia.

Uno dei migliori calciatori in scadenza di contratto nel giugno del 2025 è sicuramente Mohamed Salah con l’egiziano che è finito nel mirino di diverse squadre europee, pronte a chiudere un importante affare a costo zero.

13 gol in campionato, 1 in EFL Cup e 2 in Champions League per Mohamed Salah che è tornato su ottimi livelli in questa prima parte di stagione e sta trascinando i suoi in vetta alla Premier League con il sogno quanto mai concreto di poter tornare a vincere il torneo. L’annata da dimenticare del Manchester City sta dando la possibilità alle rivali di coltivare seriamente il sogno di poter vincere la Premier League con la squadra di Arne Slot che al momento appare la più seria candidata al successo finale. I Reds però devono fare i conti con la situazione contrattuale di alcuni pezzi da novanta della rosa che vedranno scadere il proprio contratto a giugno.

Calciomercato Juventus, deciso il destino di Mohamed Salah

Stando a quanto affermato da Caughtoffside.com, sembra essere già svanito il sogno della Juventus di riportare in Serie A Mohamed Salah con l’egiziano che sarebbe sempre più vicino dal trovare l’accordo con il Liverpool per il rinnovo del contratto da allungare fino al giugno del 2027.

Il club inglese sta lavorando per trovare l’accordo con l’attaccante egiziano e le parti sembrano essere sempre più vicine. La Juventus aveva pensato a riportare l’ex giocatore di Fiorentina e Roma nel nostro campionato anche se la concorrenza per il cartellino dell’egiziano è molto forte con Barcellona, Bayern Monaco e PSG fortemente interessate al calciatore.

Il Liverpool non vuole però perdere il suo campione e nelle prossime settimane vuole provare ad ufficializzare il rinnovo del classe 1992 che si sta confermando un trascinatore della squadra anche dopo l’addio di Klopp ai Reds e l’arrivo di Arne Slot sulla panchina. Difficile quindi, se non impossibile, rivedere Salah in Italia a stretto giro di posta con l’egiziano destinato a continuare a calcare i campi della Premier League.

Il discorso potrebbe essere diverso per quello che riguarda Van Dijk ed Alexander-Arnold. Anche loro sono in scadenza di contratto a giugno del 2025 ed al momento il rinnovo appare lontano. Sull’olandese ci sono Bayern Monaco, Inter e Barcellona mentre l’inglese piace molto al Real Madrid, pronto a mettere a segno un altro importante colpo a zero.