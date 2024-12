Torna in Serie A dopo 5 mesi: clausola minuscola, è il pupillo dell’allenatore

Andato via dalla Serie A la scorsa estate, il giocatore può fare già ritorno dopo appena cinque mesi: è uno dei fedelissimi del tecnico

A cinque mesi dal suo addio alla Serie A, il giocatore sta pensando seriamente di tornare nel campionato italiano dopo l’esperienza tutt’altro esaltante che sta vivendo all’estero.

“Non è tutto oro quel che luccica”, dice il proverbio e forse di questo se n’è accorto anche Nahitan Nandez che potrebbe presto lasciare l’Arabia Saudita. Nonostante sia uno dei pilastri dell’Al Qadsiah di Michel, collezionando ben 14 presenze in stagione, ed un contratto in scadenza solo nel 2027, il centrocampista uruguaiano potrebbe fare il suo ritorno in Italia ed in Serie A dove si è messo in mostra con il Cagliari, attirando anche gli sguardi dei top club.

Prima di volare in Arabia Saudita, infatti, Nandez era finito nel mirino di Juventus prima ed Inter poi. Le due società fecero alcuni sondaggi per il giocatore uruguaiano, ma non impostarono mai una vera e propria trattativa con il club sardo. A distanza di pochi mesi dal suo addio, però, Nandez è finalmente pronto a tornare in Serie A per vestire la maglia di un club importante, vale a dire quella della Roma che, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, avrebbe effettuato un primo sondaggio sul giocatore.

Roma, idea Nandez per gennaio: è il pupillo di Ranieri

Durante la sua avventura al Cagliari, Nandez è stato allenato da Claudio Ranieri che ora vorrebbe avere il centrocampista uruguaiano anche durante l’esperienza alla Roma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, i giallorossi apprezzano molto il profilo del giocatore uruguaiano, avendolo seguito già quando era al Cagliari e potrebbero muoversi per ingaggiarlo a gennaio.

Sebbene il contratto con l’Al Qadsiah scada solo nel 2027, nel contratto di Nandez è presente una clausola rescissoria di soli 5 milioni di euro, cifra davvero minima che la Roma non avrebbe problemi a sborsare. Al momento, non ci sono trattative ufficiali in piedi, ma l’interesse e l’apprezzamento del club giallorosso sono concreti ed a gennaio potrebbero esserci i primi contatti per valutare la fattibilità dell’operazione.

In Sardegna, Ranieri apprezzava molto Nandez ed è stato uno dei suoi “fedelissimi”. Per questo motivo, il tecnico vorrebbe il giocatore uruguaiano anche nel club capitolino e la dirigenza potrebbe anche decidere di accontentarlo, visto il peso che ha Ranieri all’interno della società. Dall’altro lato, Nandez sarebbe felice di poter tornare in Italia per giocare con la maglia della Roma e di essere allenato ancora una volta da un tecnico esperto come il 73enne.