Vendetta Conte in Serie A: colpaccio nerazzurro

Antonio Conte mette nel mirino rinforzi importanti per il Napoli, assalto ai nerazzurri: ecco il preferito dell’ex Ct della Nazionale

Non era una missione facile, quella di Antonio Conte, chiamato a rimettere in piedi il Napoli dopo i disastri della scorsa stagione, in cui gli azzurri, da campioni d’Italia in carica, avevano concluso addirittura al decimo posto. Ma come sempre, il tecnico pugliese con duro lavoro e con le sue idee ha dato vita a una squadra magari non spettacolare ma di sicuro compatta e coriacea, difficile da battere per tutti. I risultati gli stanno dando ragione.

Azzurri al secondo posto in classifica, per il momento, e in linea con l’obiettivo prioritario stagionale, vale a dire quello del ritorno in Champions League. Solo nelle prossime settimane sapremo se il Napoli potrà puntare ancora più in alto. Per il momento la parola scudetto non viene ancora pronunciata, dalle parti di Castelvolturno, ma è inevitabile che un allenatore come Conte ci pensi eccome.

E’ un Napoli che potenzialmente può lottare fino alla fine per la vetta, anche grazie agli importanti investimenti di mercato voluti dal tecnico, che ha convinto la società a intervenire, in estate, in maniera massiccia. Tuttavia, tutto questo non basta e nei desiderata di Conte ci sarebbero anche altri innesti a gennaio. A maggior ragione dopo l’infortunio di Buongiorno, una tegola che proprio non ci voleva per i partenopei.

In questi giorni, dunque, il Napoli accelererà per un difensore centrale da mettere a disposizione dell’allenatore il prima possibile. Sono già diversi i nomi che stanno circolando attorno ai partenopei. Il grande obiettivo di Conte, in realtà, sarebbe un difensore nerazzurro.

Conte ha scelto: per la difesa vuole Hien a tutti i costi

Nella vittoria dell’Atalanta per 3-0 al ‘Maradona’ di inizio novembre, Conte è rimasto impressionato da Hien. E in effetti lo svedese, per la sua straordinaria costanza di rendimento, ha attirato l’interesse anche dei top club.

Roccioso ma anche con un grande senso dell’anticipo, l’ex Verona è senza dubbio una delle principali rivelazioni del nostro campionato nel 2024. Secondo ‘Fichajes.net’, Conte avrebbe dato mandato al Napoli di provare ad acquistarlo. Ovviamente, quasi impossibile vederlo in azzurro a gennaio, ma si potrebbero mettere le basi per un grande investimento estivo. Per lasciarlo andare, di sicuro, l’Atalanta chiederà tra i 35 e i 40 milioni di euro.