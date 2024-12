48 milioni e addio immediato: Gasperini saluta il big

Rumors di mercato interessano l’Atalante e Gasperini: 48 milioni sarebbero pronti per uno dei protagonisti della stagione in corso

L’Atalanta non è più una sorpresa, una sorta di miracolo sportivo, ma una certezza che in campo sta dimostrando cose incredibili: non solo vittorie, ma anche un gioco spettacolare e dedicato all’attacco.

Il segreto di Gian Piero Gasperini è l’unità di squadra che egli ha levigato nel corso degli ultimi anni: da squadra potenzialmente interessante a realtà solida anche in campo europeo. Gli ultimi risultati, tra cui l’ultima ottima partita contro il Real Madrid, dimostrano che questa squadra ha ancora ampi margini di miglioramento.

Tra i protagonisti in campo spicca quel Charles De Ketelaere scartato dal Milan dopo una sola stagione. Proprio il belga sembra essere nel mirino della Premier League: 48 milioni di euro sarebbero pronti per strappare il classe 2001 a Gasp.

Atalanta, dall’Inghilterra: duello Liverpool-West Ham per De Ketelaere

Come capita spesso, è quasi sempre la Premier League il campionato prediletto per i talenti della Serie A che desiderano cambiare aria o misurarsi con calciatori differenti. Sarà così anche per De Ketelaere? Secondo diversi media britannici, il belga ex Club Brugges sarebbe nel mirino due club d’Oltremanica: Liverpool e West Ham.

A colpire entrambi i club è stata la versatilità dimostrata dal 23enne nello scacchiere di Gasperini, giocando sia come mezzala che come esterno d’attacco. I risultati in termini di prestazioni sono sempre stati importanti e ciò ha spinto Julen Lopetegui, tecnico degli Hammers, a invogliare i suoi dirigenti per avere tra le proprie fila il classe 2001.

Secondo CaughtOffside, De Ketelaere potrebbe essere il sostituto ideale di Mohammed Kudus, il cui futuro rimane una grande incognita. Nel caso in cui il ghanese dovesse partire, il club di Londra busserebbe subito alla porta di Percassi con una cifra piuttosto importante: 48 milioni di euro.

Ma come detto sul belga di Gasperini ci sarebbe anche il Liverpool, il cui prestigio del tutto superiore rispetto al West Ham potrebbe influire non poco. Per Arne Slot, tecnico dei Reds che sta costruendo ottime cose ad Anfield Road, De Ketelaere potrebbe rappresentare un’alternativa versatile e ideale di Salah, il cui futuro in Inghilterra è tutti tranne che definitivo.

Insomma, le prestazioni in campo di CDK stanno sbalordendo tutti e in vista della prossima estate potrebbe finire in un’asta internazionale del tutto imprevedibile.