Addio Juve, 42 milioni e vola dal grande ex

Dalla Juventus al grande ex, il colpo è servito durante il calciomercato invernale: proposta da 42 milioni e i bianconeri rimarranno beffati

Il 4-0 in Coppa Italia rifilato al Cagliari ha lasciato sensazioni positive alla Juventus di Thiago Motta. Ogni discorso, per quel che riguarda il campionato, è da rimandare alle prossime settimane. Al momento il cammino dei bianconeri in Serie A è stato claudicante e lo Scudetto resta un sogno possibile ma straordinariamente complicato.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e sono essenzialmente due i nodi da sciogliere in vista dell’imminente riapertura della sessione invernale. Gennaio sarà palcoscenico utiile per la firma di un nuovo attaccante, in grado di far rifiatare Vlahovic. in attesa, poi, che arrivino novità rilevanti sul possibile rinnovo del serbo, in scadenza nell’estate 2026. Al di là del capitolo attaccanti, è quello riguardante la difesa a preoccupare di più.

Cristiano Giuntoli sa bene quanto stia influendo l’assenza di Gleison Bremer al centro della retroguardia di Thiago Motta, costretto in più occasioni a riarrangiare la difesa. Ecco perché diversi nomi sono finiti sul taccuino del direttore dell’area tecnica bianconera. Uno in particolare rischia di sfumare prima del tempo: è tutta colpa di un grande ex.

Bye bye Juve, futuro in Premier: Giuntoli beffato

Secondo quanto viene riferito da ‘Tbr Football’ c’è un club in particolare che sembrerebbe fortemente interessato a mettere le mani su uno dei difensori che la Juve sogna di acquistare da tempo. Si tratta del Tottenham che vorrebbe regalare a Postecoglou un nuovo centrale nelle prime settimane del 2025.

Il nome giusto parrebbe essere quello di David Hancko, difensore del Feyenoord che in questa stagione ha impressionato in diverse occasioni, soprattutto in marcatura di Haaland in Champions League. Viene riportato come gli ‘Spurs’ siano interessati ad un centrale di piede mancino ed il 27enne slovacco – già avvicinato in estate – potrebbe prendere finalmente la via di Londra, con buona pace della dirigenza bianconera. La cifra richiesta solo pochi mesi fa dalla dirigenza del Feyenoord – 42 milioni di euro – potrebbe finire per subire uno sconto.

Intanto l’emergenza in difesa causata dai lunghi infortuni di Romero, van de Ven e Davies non sta concedendo molte alternative a Postecoglou che attende novità dal mercato. Le stesse che i tifosi bianconeri, dopo i gravi ko di Bremer e Cabal, sperano di ricevere il prima possibile. In questo caso però, anche grazie al contributo dell’ex bianconero Paratici ora consulente esterno, il Tottenham potrebbe spazzare via la concorrenza della Vecchia Signora per garantirsi uno dei centrali di maggiore talento in ambito europeo.

Staremo a vedere ma intanto le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra non lasciano sereno Giuntoli, evidentemente pronto a sondare anche altre piste: Hancko può avvicinarsi a stretto giro alla maglia degli ‘Spurs’. Per il classe ’97 24 presenze con 3 gol e 4 assist tra campionato e coppe quest’anno.