È durato solo 5 mesi: rescissione del contratto, libero a gennaio – Calciomercatonews.com

Decisione amara da parte del club che sembra pronto ad accontentare il suo giocatore: andrà via gratis a gennaio.

Questa non si è ancora trasformata nella sua stagione migliore ma al termine del campionato manca ancora molto e le cose possono sempre cambiare. Per farlo avrà però bisogno di prendere il proprio futuro in mano e e trovare così una squadra in grado di valorizzarlo.

Attualmente al suo club di appartenenza sembra non trovarsi breve e per questo si sta lavorando affinché a gennaio possa andare via a titolo gratuito. Si è trattato di una scommessa per il club ma da quel che sembra in questo momento la scommessa è persa, aria di saluti nella Capitale.

Mossa un po’ a sorpresa da parte della società che raramente a gennaio ha deciso di muoversi in questo modo. La notizia non è però del tutto un dramma per i tifosi che sperano che l’operazione sblocchi in qualche modo il calciomercato in entrata, il club ha bisogno di rinforzi in quella zona di campo e se perderà anche lui bisognerà per forza di cose correrei ai ripari.

Serie A, operazione di calciomercato clamorosa: rescissione e addio immediato

Qualche stagione fa aveva convinto più o meno tutti al punto da essere arrivato persino a vestire la maglia della Nazionale. Poi, a causa dei numerosi problemi fisici, la sua continuità di rendimento è calata a picco. Niente da fa per Gaetano Castrovilli che si augurava di poter trovare nuova linfa a bordo della Lazio ma quando gennaio si avvicina le sue partite disputate rimangono davvero pochi.

Colpa, anche in questo caso, dei diversi infortuni che ne hanno ostacolo l’inserimento in rosa oltre che alla personale ripresa. In estate il centrocampista ha lasciato la Fiorentina e si è lasciato sedurre dalle avances della Lazio ma, rivela Il Messaggero, oggi club e calciatore starebbero lavorando per la rescissione del contratto. Castrovilli pare si senta poco coinvolto e vuole cominciare a giocare finalmente di più.

Se Marco Baroni, che ha davvero coinvolto tutti fin qui, non riuscirà ad accontentarlo nelle prossime settimane, per il calciatore sarà tempo di fare le valigie. Per lui si parla già di un clamoroso ritorno alla Fiorentina, che ha perso Edoardo Bove per ovvi motivi, ma anche di un eventuale trasferimento al Monza. La permanenza in Serie A è comunque molto probabile anche se non vanno escluse alcune piste che portano all’estero. La Lazio, al suo posto, sogna di riportare a casa Michael Folorunsho.