Inter e Juventus, bocciatura senza appello: non se ne fa più nulla

Bocciatura assoluta per Inter e Juventus: non se ne fa nulla, arriva il no categorico per l’obiettivo di mercato dei due club. Si guarderà altrove

Juventus e Inter, in vista di gennaio, stanno già cercando nuovi innesti di mercato. A dire il vero quello che ne hanno maggiormente bisogno sono attualmente i bianconeri, se non altro per i diversi infortuni subiti nel corso dell’anno. C’è da sostituire Bremer e Cabal, così come trovare un vice Vlahovic in avanti. I campioni d’Italia, invece, apparentemente stanno bene così, ma è chiaro che uno come Beppe Marotta non si lasci scappare nulla se c’è la possibilità.

Domani sera, i bianconeri, affronteranno il Monza in un match da vincere a tutti i costi per non rimanere attardati per l’alta classifica e la zona Champions (altro che scudetto). Nelle fila dei brianzoli ci sarà da fare attenzione a Daniel Maldini, di sicuro il talento più pericoloso degli uomini affidati ad Alessandro Nesta. Una partita con l’acqua alla gola per entrambe, considerata la posizione nefasta in cui versano i lombardi (sono ultimi). Occorrono migliorie a partire dal mercato di gennaio anche per loro, sempre che non bussi qualche big alla porta e porti via altri top come già accaduto la scorsa estate.

Inter e Juve sul giocatore? Non se ne fa nulla, arriva l’annuncio

Sia l’Inter che la Juve, infatti, avevano messo nel mirino proprio Daniel Maldini, già a partire dalla riapertura delle trattative. Arriva però un annuncio che può frenare questo possibile interesse.

Ne ha parlato il giornalista del Corriere dello Sport, Adriano Ancona ai microfoni del canale YouTube di calciomercato.it. “Penso che a gennaio sia da escludere una sua partenza, già il Monza è in condizioni precarie“. Inoltre, il noto collega fa notare come in caso di vendita i brianzoli dovrebbero corrispondere il 50% del ricavato al Milan: erano questi gli accordi presenti nel contratto del fantasista quando ha lasciato i meneghini e ha firmato per il club di Galliani la scorsa estate.

In ogni caso per Ancona ad oggi non se ne parla anche per questioni tecniche. La bocciatura è definitiva: “Parliamo a mio parere di un giocatore normale. Al momento non è pronto per una grande. Fa due cose buone e poi si perde. A 23 anni o ci sei o non ci sei, poi magari può diventare un grandissimo in futuro ma ad oggi non lo è. Bisogna capire bene chi si vuol comprare, non rinforzare tanto per farlo. Si era vociferato di Inter o Juve ma cosa andrebbe a fare, la quinta punta?“, sentenzia il giornalista.