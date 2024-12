Juve scatenata, è tutto deciso: triplo colpo a gennaio

Tifosi scatenati dopo l’annuncio, la Juventus si sta preparando per il calciomercato invernale: arrivano in tre alla Continassa.

Ultimo turno di campionato prima di Natale per la Serie A che si sta preparando a tornare sul manto erboso. Appuntamento nella delicata trasferta di Monza, a caccia di punti salvezza, per la Juventus che è chiamata ad interrompere il prima possibile la sua striscia negativa in Serie A. Appena quattro punti in altrettante partite per il club di Thiago Motta.

L’ultima vittoria è ancora quella dello scorso 9 novembre, giorno in cui i bianconeri riuscirono a prevalere sul Torino. Trionfo nel derby che si è però trasformato in una maledizione per la Juve che da quel momento ha ottenuto solo pareggi, alcuni anche rocamboleschi. Come il 2-2 arrivato in extremis, grazie al rigore trasformato dal solito Dusan Vlahovic, contro il Venezia.

Forse il ritorno al goal del bomber serbo è una delle poche note positive del momento. Nei prossimi giorni, infatti, club e calciatore si incontreranno per ufficializzare il rinnovo, mossa che non dovrebbe cambiare più di tanto le strategie della Vecchia Signora, pronta per essere di nuovo la regina del calciomercato.

Juventus, triplo regalo di Natale: i tifosi sognano

Lo ha fatto in estate, quando ha rinnovato tanto, e lo farà anche inverno. L’obiettivo è ora colmare le lacune della rosa, dovute soprattutto agli infortuni, ed è per questo che tra gli esperti c’è anche chi si aspetta un triplo colpo. Come ad esempio il giornalista Riccardo Trevisani che sembra avere pochi dubbi sulle volontà del club.

“La Juve andrà su uno o più difensori, e poi su un attaccante” sono state le parole rilasciate dal cronista che ha così regalato grande speranza al popolo juventino che spera ancora nella risalita. La classifica non sorride alla Juve che farà però di tutto per risalirla e per tornare nelle zone nobili del campionato. Triplo investimento in vista per la Juve che prenderà sicuramente un difensore centrale e con ottime probabilità anche un nuovo terzino sinistro.

A loro va però aggiunto anche un attaccante, soprattutto perché Arkadiusz Milik, che doveva essere l’alternativa numero uno al serbo, non si è visto mai per problemi fisici. Cristiano Giuntoli sembra dunque essersi convinto e a breve si muoverà anche per un bomber di scorta. Così si può sognare in grande.