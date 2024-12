Effetto domino Juve e Roma: 25 milioni e addio inevitabile

Nuovo colpo sul mercato di gennaio che potrebbe intrigare seriamente sia Juventus che Roma: serve questa cifra per accaparrarselo.

Manca ormai sempre meno ai nastri di partenza del calciomercato invernale, ovvero la sessione di gennaio che permetterà a moltissimi club di intervenire con acquisti e cessioni atti a migliorare le proprie rose. Come sempre, non si tratterà di una finestra ricca di colpacci o di acquisti costosissimi, bensì di operazioni intelligenti (tra scambi e prestiti) che riguardano le squadre in maggiore difficoltà.

In Serie A sembrano essere in particolare due le società attese al varco per mettere a segno alcuni colpi rilevanti nella sessione invernale. In primis la Juventus, che ha diverse necessità: la squadra di Thiago Motta si ritrova la rosa cortissima a seguito di diversi infortuni, che stanno falcidiando praticamente tutti i reparti, con un occhio in particolare su difesa e attacco.

Poi la Roma, che invece interverrà a gennaio per cominciare una mini-rivoluzione visti i risultati molto scarsi in campionato finora. Claudio Ranieri ha già chiesto rinforzi all’altezza, anche in questo caso su tutti i reparti ed i ruoli, mentre allo stesso tempo c’è da sciogliere il nodo Paulo Dybala. In caso di addio dell’argentino, il primo colpo giallorosso sarà un attaccante di movimento.

L’attaccante che piace a tutti: può lasciare subito la Ligue 1

C’è un nome che potrebbe mettere Juventus e Roma d’accordo per quanto riguarda gli obiettivi nella sessione di gennaio. Un attaccante tecnico e dinamico che in realtà piace a diversi club internazionali, pronto a fare le valigie dalla sua attuale squadra per motivi anche piuttosto delicati.

Si tratta di Georges Mikautadze, georgiano in forza al Lione. Un centravanti puro e rapidissimo che si era messo in mostra durante gli Europei 2024 con la sua nazionale. Nonostante sia sbarcato all’OL solo a luglio scorso, può già lasciare il club per motivi finanziari, vista la situazione debitoria molto grave.

Juve e Roma sono da tempo interessate alle qualità di Mikautadze, che andrebbe a colmare un vuoto nei rispettivi reparti offensivi. Il costo del cartellino si aggira sui 25-30 milioni di euro, ma secondo il giornalista Ekrem Konur non ci sarebbero solo le due italiane: sulle tracce del georgiano anche Bologna, Galatasaray e West Ham.

Finora autore di 6 reti ufficiali in stagione, Mikautadze non è considerato un titolarissimo dal tecnico Pierre Sage, il quale spesso gli preferisce l’esperto Lacazette come punta di riferimento. Altro fattore che potrebbe spingere l’ex Metz a lasciare Lione già a gennaio, sempre per una cifra congrua al suo valore.