Lautaro al Barcellona: scambio e 50 milioni cash

Per arrivare a Lautaro il Barcellona è disponibile a sacrificare uno dei suoi forti centrocampisti: l’Inter vuole però anche 50 milioni cash.

L’Inter di Simone Inzaghi è protagonista di un ottimo cammino in tutte le competizioni e le prospettive per la seconda parte di stagione – sia in Italia che in Europa – sono senz’altro molto interessanti. Tuttavia c’è un dato che sta facendo un po’ preoccupare i tifosi nerazzurri: il numero dei gol messi a segno da Lautaro Martinez non è quello delle scorse stagioni.

Finora, infatti, sono solo cinque le reti del ‘Toro’ in campionato, più una in Champions League: sebbene Lautaro sia riuscito a fornire anche 4 assist ai suoi compagni di squadra il bottino complessivo è comunque inferiore alle aspettative. Stando a quanto rilevato da Transfermarkt e riportato sul sito di Tuttosport il bomber argentino è uno dei giocatori della nostra Serie A che ha perso più valore di mercato: oggi siamo infatti sui 100 milioni di euro (cifra scesa di 10 milioni).

Ovviamente Lautaro Martinez è una pedina insostituibile per l’Inter ma di fronte a un’offerta ‘monstre’ da parte di qualche big club europeo Marotta e Ausilio si siederebbero senza problemi al tavolo delle trattative. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Todofichajes.com il Barcellona sembra molto interessato al gioiello di Bahia Blanca.

E’ fatta: Lautaro al Barcellona, già trovata la formula

Per i blaugrana Lautaro Martinez è il candidato ideale a prendere il posto di Robert Lewandowski, che molto probabilmente lascerà la Catalogna al termine di questa stagione. Il sito rivela che il club del presidente Laporta è in contatto da tempo con l’entourage del calciatore e lo avrebbe già convinto a compiere questo grande salto in Liga.

Tuttavia l’Inter ha già fatto capire che serve almeno un’offerta tra gli 80 e i 90 milioni di euro per lasciar partire l’attaccante 27enne. Il Barcellona sta quindi pensando di proporre ai nerazzurri un paio di contropartite che potrebbero fare molto comodo a Simone Inzaghi, così da abbassare il prezzo del ‘Toro’.

I blaugrana vorrebbero liberarsi di almeno un paio di centrocampisti: Frenkie De Jong lascerà certamente il Barcellona e l’idea Inter potrebbe stuzzicarlo parecchio. Occhio però anche a uno tra Gavi e Pedri: entrambi hanno un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Uno dei due talenti potrebbe finire in questa super operazione tra Barcellona e Inter, anche se i nerazzurri chiedono almeno 50 milioni cash.