Nuovo regalo al Milan: accordo coi Friedkin

A fine stagione andrà via e il Milan è pronto a dargli una maglia: niente accordo con i Friedkin, ha chiesto la cessione.

Altro pericolo scampato per il Milan di Paulo Fonseca che è riuscito ad espugnare anche il Marcantonio Bentegodi, 1-0 all’Hellas Verona e panchina salva per il tecnico portoghese. In giornata si era parlato tanto di Massimiliano Allegri pronto a subentrare in caso di mancata vittoria da parte dei rossoneri. Ora, invece, la grande novità arriva da Dan e Ryan Friedkin.

Famosi per essere i, contestati, proprietari della Roma. Stagione non proprio fortunatissima, per usare un eufemismo, la loro visto che i giallorossi sono a pochi punti dalla zona retrocessione. La sfida con il Parma, di oggi alle 12:30, sarà un’altra gara importantissima per le sorti dei capitolini. In attesa di conoscere il risultato dell’Olimpico, i numeri uno della Roma si stanno preparando a fare affari con i meneghini.

Accordo, in linea di massima, che sembra in dirittura d’arrivo per il club rossonero che è pronto a consegnare al proprio spogliatoio un nome in più. In quella zona di campo serve qualcosa e a dargliela potrebbe essere proprio la famiglia Friedkin.

Calciomercato Milan, arriva gratis: lo mandano i Friedkin

La stessa che in queste settimane è tornata grande protagonista, non solo per la contestazione alla stadio, ma soprattutto per essere diventata la nuova proprietaria dell’Everton. L’ufficialità c’è ormai da tempo: i Friedkin hanno rilevato il club di Liverpool e per qualcuno la Roma potrebbe passare ora in secondo piano. Gli imprenditori americani sono pronti a rifondare i Toffees e per prima cosa sembrano prossimi a privarsi del loro bomber. Contratto in scadenza per Dominic Calvert-Lewin.

Centravanti inglese di navigata esperienze, compirà 28 anni a marzo, che è legato all’Everton fino al termine dell’attuale stagione. E, secondo la stampa d’oltremanica, a partire dal prossimo 30 giugno sarà libero di firmare con qualsiasi altro club. Per il Milan il bomber classe 1997 potrebbe rappresentare un’alternativa in un reparto che attualmente sembra un po’ scarno.

Calvert-Lewin, da un punto di vista numerico, potrebbe sostituire un altro rossonero che fin qui non ha brillato molto. Il profilo da seguire è quello di Noah Okafor, quasi sempre fuori dalle scelte iniziali e che probabilmente chiederà la cessione. In giro si parla di un possibile addio già a gennaio per lui che potrebbe, per una serie di incastri, finire proprio alla Roma.