Regalo pazzesco per Inzaghi: arriva da Manchester

Regalo pazzesco in arrivo per l’Inter e per Simone Inzaghi: arriva direttamente dall’élite del calcio, da Manchester! Il tecnico già gongola

Simone Inzaghi già gongola: Beppe Marotta è pronto a regalargli un colpo assoluto. L’Inter, attualmente, non sembra aver bisogno di particolari innesti. La rosa nerazzurra è qualitativamente completa, la migliore dell’intera serie A. Negli undici non ci sono punti deboli, specialmente a centrocampo dove due giocatori del calibro di Frattesi e Zielinski sono costretti ad accontentarsi delle briciole e del turnover. Ma un regalo è sempre ben accetto, soprattutto se dovesse arrivare a parametro zero.

Come noto, infatti, Beppe Marotta è il numero uno in affari di questo tipo e sta già fiutando una pista in vista di giugno. Quando sarà libero uno dei top player dell’ultimo decennio, desideroso di firmare un ultimo grande contratto in carriera. Arriva direttamente da Manchester dove con ogni probabilità non resterà. Il suo ciclo lì è finito, come quello di molti altri giocatori e forse anche dell’allenatore. La situazione in cui versa attualmente il City è un segnale: occorre una scossa la prossima estate ed è probabile che anche Guardiola decida di salutare.

Inter, Inzaghi gongola: arriva un rinforzo da Manchester! La situazione

Nella rosa degli ex campioni d’Europa c’è un calciatore in scadenza a giugno e che al momento non sembra essere in procinto di rinnovare il contratto: Ilkay Gündogan. Il centrocampista tedesco è finito, stando a quanto riportato dal portale fichajes.net, nel mirino dell’Inter.

Si scrive addirittura di una priorità per la società nerazzurra. La possibilità di ingaggiarlo a zero rende molto appetibile un suo approdo nella città del Duomo. La sua esperienza e le sue qualità possono portare a diversi benefici per il club nerazzurro. C’è però un problema che rischia di complicare tutto e far saltare la trattativa.

L’ingaggio del classe ’90, infatti, è molto alto ed è un ostacolo non indifferente per le casse dei meneghini. Il giocatore per arrivare a Milano dovrebbe abbassare le sue richieste. A meno che non parta uno dei top attualmente in rosa all’Inter e a quel punto verrebbe più facile coprire lo stipendio di Gundogan. Specialmente se dovesse andar via un centrocampista come Hakan Calhanoglu, seguito da diversi top club in Europa. A quel punto il tedesco diventerebbe il sostituto ideale del turco. L’arrivo dell’attuale giocatore del City porterebbe un ulteriore salto di qualità alle prestazioni dell’Inter.