“Verrebbe di corsa, ma il Milan non lo vuole”: porta definitivamente chiusa

Arriva un annuncio a sorpresa su quello che è il calciomercato del Milan con i rossoneri che vedono di fatto sfumare un possibile colpo.

Il Milan è tornato da Verona con tre punti ma le critiche nei confronti di Paulo Fonseca e della squadra non si sono di certo attenuate con il tifo rossonero che è molto deluso da questa prima parte di stagione.

Fatta eccezione per le vittorie ottenute contro l’Inter e il Real Madrid, in casa Milan si è vissuta una prima parte di stagione ampiamente sotto le aspettative con la squadra già da tempo fuori dalla lotta per lo scudetto e molto lontana anche per quella che è la sfida per un posto in Champions League. Nelle ultime settimane più volte la panchina di Paulo Fonseca è stata messa in discussione con la società che ha dimostrato però di avere ancora fiducia nel portoghese che sembra destinato a restare fino al termine della stagione.

Milan, l’annuncio cambia tutto: il colpo non si chiude

Marco Varini, giornalista esperto di Milan, ha fatto il punto su X per quello che riguarda la panchina del Milan affermando che Massimiliano Allegri verrebbe di corsa in rossonero ma è la società a non volerlo.

“Premessa, che Max verrebbe di corsa al Milan è un fatto arci noto, e non da oggi. Ma da qui a venire ci passa un oceano. Il Milan non è interessato a lui“. Queste le parole di Varini, che ha fatto capire come le intenzioni del Milan in ottica futura per la propria panchina non sembrano includere Massimiliano Allegri.

Fermo dall’addio alla Juventus, Massimiliano Allegri sta studiando l’inglese per farsi trovare pronto in vista di una possibile avventura all’estero con diverse squadre che sarebbero pronte ad offrirgli la propria panchina. Non è però da escludere un suo nuovo incarico in Italia con la Roma che starebbe pensando a lui da tempo in vista della prossima stagione.

Il Milan sarebbe una destinazione gradita per il tecnico livornese che però deve fare i conti con le idee diverse della società rossonera, pronta ancora a dare fiducia a Fonseca ed orientata su altri profili in caso di cambio. Quello che è certo è che il nome di Massimiliano Allegri è uno dei preferiti dai tifosi del Milan sui social con gran parte dei rossoneri che sarebbe felice di vedere di nuovo sulla panchina il tecnico che vinse lo scudetto nel 202