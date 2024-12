Clamoroso, dal Manchester City all’Inter: si può fare il 1 luglio

Con un Manchester City così, gli addii saranno tanti. Antenne dritte per l’Inter che è pronto a soffiare a Guardiola un top player.

Caduta libera per il Manchester City che ha rimediato una sconfitta anche in quest’ultimo turno prima di Natale, 2-1 contro l’Aston Villa e speranze e ormai ridotte all’osso per il club allenato da Pep Guardiola. Tecnico che sta vivendo il suo peggior momento da quando ha deciso di diventare un tecnico.

L’aria è quella del patatrac per gli Sky Blues che nelle ultime cinque partite hanno racimolato appena 4 punti. Ruolino di marcia da incubo per il club che non vince due partite consecutive dallo scorso ottobre. In quel momento qualcosa si è rotto all’interno della società e la rivoluzione sembra davvero molto vicina. Guardiola potrebbe non essere l’unico destinato a fare le valigie.

Di questo passo tra gennaio e luglio in molti andranno via, soprattutto perché il futuro del club, viste le accuse a proprio carico, rimane ancora incerto. Lo scenario potrebbe essere quello della retrocessione ma anche di una maxi penalizzazione in vista del prossimo campionato. Certamente non proprio una cattiva notizia, per le rivali come l’Inter, che sarebbero felici di fare la spesa in casa City.

Calciomercato Inter, arriva gratis ma c’è un problema

L’Inter ha un conto in sospeso contro gli Sky Blues dopo la finale di Champions League persa, ormai un paio d’anni fa, e per questo in estate i nerazzurri potrebbero tentare il colpo dell’anno. L’ultima suggestione di calciomercato per il club interista si chiama Ilkay Gundogan, tra i giocatori più rappresentativi del City nonché dell’intero panorama calcistico europeo. Contratto in scadenza e addio che non è mai stato così vicino per il centrocampista tedesco.

Con Simone Inzaghi, che è un esperto quando si tratta di dare nuova linfa ai giocatori di una certa età, potrebbe vivere tranquillamente una seconda giovinezza. Tuttavia, il problema più grande rimane anche in questo caso l’ingaggio. Non per niente Gundogan dal Manchester percepisce uno stipendio da 12 milioni a stagione, esborso certamente fuori misura per un club come l’Inter che è stato sì molto bravo a lavorare con i parametri zero, ma mai nessuno ha chiesto così tanti soldi.

Se il classe 1990 non abbasserà le proprie pretese, e anche di tanto, difficilmente potrà dirigersi verso Appiano Gentile in vista del prossimo ritiro estivo. L’Inter continua comunque a pensarci e Giuseppe Marotta studia la strategia migliore. I nerazzurri rimangono una possibilità ma attenzione alla concorrenza, soprattutto a quella proveniente dall’Arabia Saudita. Ormai una realtà in chiave calciomercato.