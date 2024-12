Colpo gratis dal City: bomba Inter

In casa Inter il presidente Beppe Marotta si sfrega le mani immaginando il grandissimo colpo a costo zero

Una delle squadre italiane che sta vivendo uno dei momenti di forma migliore è senza dubbio l’Inter che è reduce da ottimi risultati in campionato, dove spera di riagganciare la vetta della classifica il prima possibile e anche in Coppa Italia, avendo di recente battuto l’Udinese negli ottavi di finale. La prossima settimana i nerazzurri di Simone Inzaghi scenderanno in campo in Arabia Saudita per sfidare l’Atalanta nella semifinale di Supercoppa Italiana, un altro obiettivo di peso per tutti.

Nel frattempo, la società non smette mai di muoversi con il giusto tempismo per riuscire a rinforzare la squadra ogni stagione sempre di più. Da tanti anni si sa che il presidente nerazzurro Beppe Marotta è un uomo di calcio sempre molto attento ai migliori giocatori in scadenza di contratto. La scorsa estate ha portato infatti ad Appiano Gentile due pedine di qualità ed esperienza come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi: l’idea adesso è quella di replicare il colpo con una firma dal Man City.

L’Inter vuole un grosso rinforzo: dal Man City può arrivare a parametro zero

Secondo quanto riportato dal media spagnolo Fichajes.net, l’Inter nei prossimi mesi cercherà di trovare l’intesa sull’ingaggio con un grandissimo calciatore che negli ultimi anni ha vinto tutto e che è riconosciuto da molti come uno dei migliori centrocampisti degli ultimi lustri. Si tratta di Ilkay Gundogan, regista o mezzala classe 1990 che tra club e nazionale tedesca è stato sempre uno dei pilastri della mediana per tanti anni sui migliori palcoscenici europei.

Il tedesco è tornato al Manchester City la scorsa estate dopo che ha disputato la stagione 2023/24 in Spagna con la maglia del Barcellona. Per lui però, dopo un solo anno, potrebbe chiudersi nuovamente la seconda parentesi con la formazione di Pep Guardiola perché la squadra sta faticando moltissimo in termini di gioco e risultati nell’ultimo periodo e per questo ha bisogno di rinfrescare la rosa andando a ringiovanire tutto l’organico e quindi cedendo per forza gli elementi più esperti.

Gundogan potrebbe quindi andare a cercare fortuna altrove e tentare una nuova esperienza in un campionato in cui non ha mai giocato dopo aver vestito nella sua splendida carriera le maglie di Borussia Dortmund, Barcellona e appunto Manchester City. La medesima fonte spagnola parla del 34enne tedesco come del perfetto sostituto nell’Inter di Hakan Calhanoglu, regista titolare dei nerazzurri che viene però sempre accostato a tantissimi altri big club.