Garnacho in Serie A: 60 milioni di euro

Alejandro Garnacho può lasciare il Manchester United per sbarcare in Serie A: servono 60 milioni di euro per convincere i Red Devils

Da quando Ruben Amorim è diventato il nuovo allenatore del Manchester United, il minutaggio di Alejandro Garnacho in campo è andato riducendosi ed ha fatto molto rumore la sua esclusione dai convocati per il derby di Manchester della scorsa settimana.

L’argentino, assieme a Rashford, è stato uno dei grandi assenti della sfida poi vinta all’Etihad dallo United e la cosa non è stata presa benissimo dal giocatore. A confermarlo è stato lo stesso Amorim che nel corso della conferenza stampa prima della sfida disputata in settimana contro il Tottenham valevole per i quarti di finale di Carabao Cup, ha dichiarato come Garnacho è parso molto arrabbiato con lui.

Un’arrabbiatura che il tecnico portoghese ha definito positiva, spendendo poi parole di elogio per Garnacho, sottolineando come si era comportato molto bene durante la settimana e che probabilmente lui si sarebbe comportato allo stesso modo. Tuttavia, il giocatore argentino non sembra per niente soddisfatto del modo in cui sta venendo utilizzato da Amorim e si sta facendo sempre più largo l’ipotesi di un addio al Manchester United.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, tra cui il noto sito CaughtOffside.com, Garnacho potrebbe lasciare i Red Devils in prestito con diritto di riscatto fissato a 60 milioni ed il suo futuro potrebbe essere in Serie A.

Manchester United, Garnacho può andar via: futuro in A per l’argentino

Il futuro di Alejandro Garnacho potrebbe essere in Serie A. Secondo quanto riportato da varie indiscrezioni l’argentino è scontento per il trattamento ricevuto e per CaughtOffside.com anche alcuni club del nostro campionato sarebbero su di lui, tra cui la Juventus che però deve fare i conti con una concorrenza più che agguerrita.

Oltre ai bianconeri, infatti, sulle tracce di Garnacho ci sono anche Atletico Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, Barcellona ed Al Hilal. Una concorrenza importante e ricca pronta a ricoprire d’oro Garnacho che valuterà attentamente il suo futuro nelle prossime settimane prima di prendere una decisione definitiva.

Il Manchester United non si opporrebbe ad una sua eventuale cessione e potrebbe decidere di cederlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 60 milioni di euro. Una cifra non bassa, ma di certo congrua a quello che è il valore del giocatore che ha grandi margini di miglioramento considerato che ha solo 20 anni. Nonostante sia molto giovane, Garnacho ha mostrato già grande qualità e personalità e per chiunque sarebbe un grande colpo di mercato.