Oltre 50 milioni di euro: l’offerta monstre per il nerazzurro a gennaio

Oltre 50 milioni di euro per far par partire il nerazzurro già a gennaio: offerta mostruosa in arrivo, il calciatore è pronto a lasciare la serie A?

Il mercato invernale sta per cominciare e, storicamente, non ci sono mai stati grossi ribaltoni almeno per i nomi principali. Difficile, infatti, che le squadre si privino dei loro migliori giocatori a stagione in corso e con obiettivi importanti da raggiungere. Per questo tipo di operazioni si aspetta l’estate. A meno di offerte davvero irrinunciabili.

Come potrebbe essere quella da oltre 50 milioni di euro in arrivo per il club nerazzurro. A queste cifre è probabile l’addio immediato. L’offerta è mostruosa, difficile provare a resistere, considerando anche la volontà del giocatore che può chiedere di lasciarlo libero. Si vedrà meglio nei prossimi giorni, quando può esserci l’accelerata decisiva.

Arriva l’offerta pazza per gennaio! 50 milioni e addio ai nerazzurri

Tutti si sono accorti di Ademola Lookman dopo la tripletta realizzata in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Il suo nome è finito sui taccuini di mezza Europa. All’Atalanta, invece, se lo godono da tempo e mai vorrebbero privarsi del suo talento e delle sue giocate. C’è però un club di Premier League pronto a fare sul serio sin da subito.

Ci riferiamo al Liverpool che, secondo quanto riportato da alcuni tabloid e portali britannici come ad esempio TEAMtalk, ha messo prepotentemente nel mirino il nigeriano. La stagione con i fiocchi condotta dagli uomini di Slot è per certi versi sorprendente, nessuno si aspettava un impatto del genere per il successore di Klopp. Ma se è vero che il primato è arrivato sia in Premier che in Champions, è altrettanto vero che negli ultimi turni la squadra ha subito una leggera flessione, anche fisiologica.

Per continuare a restare ad altissimi traguardi ci si attende qualche colpo a gennaio, anche perché in rosa ci sono calciatori che fin qui non si sono adattati come Federico Chiesa. Ecco perché la pista Lookman piace tanto. I reds sono pronti a sborsare 42 milioni di sterline (ovvero circa 50 milioni di euro al cambio) per il classe ’97. A quel punto, però, ci sarà da fare i conti con l’Atalanta.

I nerazzurri non hanno nessuna voglia di vendere una delle loro stelle, ancor di più a gennaio con la squadra in lotta per lo scudetto e in piena corsa in Champions League. Hanno già fatto sapere che non se ne parla nemmeno e sono pronti a fare resistenza. Decisiva potrebbe essere la volontà del giocatore oltre alla cifra davvero alta incassata.