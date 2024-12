Pronti 60 milioni: lascia subito il Milan

Momento non semplice in casa Milan dal punto di vista dei risultati con i rossoneri che stanno vivendo una stagione troppo altalenante per puntare a qualcosa di importante.

Nel frattempo i tifosi del Milan devono fare i conti anche con le voci di mercato che spaventano l’ambiente ed un big che è finito nel mirino di una squadra estera.

La vittoria in casa del Verona ha rilanciato il Milan in classifica dopo il pareggio interno contro il Genoa ma non ha dato grandi segnali di ripresa per quello che riguarda il gioco dei rossoneri, apparso ancora in grande difficoltà. La sensazione è che il Milan dovrà fare qualcosa in sede di mercato per quello che riguarda gennaio con la squadra mercato rossonera che è al lavoro per cercare i giusti rinforzi da regalare a Paulo Fonseca. Oltre a mettere nuove pedine nell’organico, il Milan dovrà fare i conti con l’assalto delle big europee nei confronti dei migliori giocatori della rosa.

Calciomercato Milan, maxi offerta in arrivo per un big: i tifosi tremano

C’è preoccupazione in casa Milan per quello che riguarda il futuro di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, pagato circa 25 milioni di euro, bonus compresi, stando a quanto affermato da Fichajes.net, sarebbe finito nel mirino del Chelsea, pronto a mettere sul piatto una super offerta per portare via il francese da Milanello.

60 milioni di euro sarebbe la somma che il club londinese sarebbe disposto ad offrire per l’ex giocatore del Monaco che ha preso subito le redini del centrocampo rossonero insieme a Tijjani Reijnders. La coppia di centrocampo rossonera è senza alcun dubbio la nota maggiormente positiva di una stagione difficile anche se mancano delle alternative per Paulo Fonseca.

Se la super offerta da parte del Chelsea dovesse essere confermata il Milan si troverebbe di fronte ad un bivio. Da una parte ci sarebbe la possibilità di chiudere immediatamente una super plusvalenza che permettere alla società di mettere a posto i conti e di trovare subito un sostituto di alto livello, dall’altra invece ci sarebbe la possibilità di perdere una colonna della squadra.

La sensazione è che il Milan non effettuerà cessioni importanti durante il mese di gennaio ma che una partenza eccellente potrà esserci solamente in vista della prossima estate. In questo senso, però, l’indiziato maggiore è Theo Hernandez, al momento con un contratto in scadenza nel giugno del 2026 e con molti estimatori in Europa.