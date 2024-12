Ultim’ora tegola in Serie A, il bomber va ko: i tempi di recupero

Brutta batosta per il top club, si ferma un giocatore importantissimo, ecco l’esito degli esami e nuova batosta per il tecnico.

Con Fiorentina Udinese e Inter Como si conclude questa giornata di serie A, una giornata che ha regalato grandi emozioni ma allo stesso tempo nessuna clamorosa sorpresa. Da Napoli e Atalanta fino a Lazio, Milan e Roma: tutte le big hanno vinto e quindi sulla carta non ci sarà alcuna rivoluzione in classifica. Intanto però un top club deve fare i conti con un infortunio.

Sabato sera è andato in scena al Via del Mare il match tra Lecce e Lazio, una sfida molto interessante che ha visto gli ospiti vincere nel finale. La gara è terminata 2 a 1 per i biancocelesti grazie alle reti di Castellanos su rigore e Marusic ma Baroni deve fare i conti anche con gli infortuni. L’attaccante spagnolo si è presentato quest’oggi a Villa Mafalda dove ha effettuato una visita piuttosto importante. Come riporta il sito Lalazio.com l’infortunio di Pedro è meno pesante del previsto e Baroni può tirare un sospiro di sollievo.

Non è un titolare fisso ma il giocatore spagnolo è un uomo chiave nel gioco del club biancoceleste, spesso decisivo per aiutare a gara in corso come capitato anche nell’assist nella sfida contro il Lecce di sabato sera. Pedro resterà fermo per circa due settimane, salterà quindi la sfida contro l’Atalanta del prossimo weekend mentre è in dubbio per il tanto atteso derby di Roma che si giocherà tra due settimane e che lo vedrà opposto al suo ex club.

Serie A, le ultime sugli infortuni del club

Eppure c’era grandissima preoccupazione nel club biancoceleste visto il già lungo infortunio di Vecino e Baroni non voleva assolutamente perdere un altro giocatore di grande esperienza. Certo rischiare di non vedere Pedro nel derby è una gran bella mazzata per il club biancoceleste, ma i tifosi si augurano di vederlo nella sfida stracittadina capitolina.

La Lazio di Baroni è una delle grandi sorprese di questo campionato, ma dovrà perdere probabilmente uno dei suoi uomini chiave per due big match dei prossimi turni di serie A. Insomma da un lato c’è la soddisfazione di non aver perso Pedro per qualche mese (inizialmente erano questi i primi rumors) e dall’altro c’è la delusione per aver perso il giocatore per due gare chiave (in ogni caso difficilmente partirà titolare nel derby).

In questa stagione Pedro ha già collezionato 7 reti in 18 gare e non è poco per un giocatore che quasi sempre subentra nella ripresa.