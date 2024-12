Adesso no, a giugno ni: serve un’offerta scioccante per l’Inter

L’Inter chiude le porte alla cessione del big, ma l’addio potrebbe essere solo rimandato: la proposta shock potrebbe far vacillare Marotta

Più volte interpellato dalla stampa sui movimenti in entrata previsti nel mercato di gennaio, Beppe Marotta si è sempre mantenuto coerente: “Non faremo nulla nella sessione invernale“, la sostanza di quello che, ogni volta con parole diverse, il dirigente si affanna a sostenere. Forse per sviare le indagini, come direbbe Agatha Christie. O forse per agire nell’ombra, come spesso gli è capitato di fare, e con successo, negli ultimi anni.

Sta di fatto che, almeno a parole, il club nerazzurro non dovrebbe impegnarsi se non in operazioni di contorno nella finestra di scambi che prenderà ufficialmente il via il 2 gennaio. Diverso è invece il discorso sulle possibili partenze da Appiano Gentile. Non che su questo argomento l’abile dirigente abbia lasciato spazio a trattative o cessioni eccellenti, ma lo stato delle cose è del tutto diverso. Questo perché sui big della rosa meneghina si starebbe scatenando una vera e propria battaglia di mercato tra i giganti d’Europa. Tutti corteggiano Lautaro Martinez, e lo straordinario Marcus Thuram. Per non parlare di Nicolò Barella.

Alla lista dei campioni su cui quasi quotidianamente i dirigenti della Beneamata ricevono lusinghe milionarie si è recentemente aggiunto un vanto del club. Uno cresciuto con l’Inter nel cuore. Uno andato via in prestito a ben 5 squadre differenti per poi tornare e fare la differenza in un percorso di crescita costante. Che lo ha reso uno dei migliori esterni sinistri d’Europa.

Sirene inglesi per Dimarco: l’Inter dice alza il muro ma….

Già qualche giorno fa la stampa spagnola aveva lanciato l’indiscrezione sul forte interesse del PSG per Federico Dimarco, il prodotto del vivaio nerazzurro protagonista, anche quest’anno, di una stagione strepitosa. Addirittura 60 i milioni che il patron Nasser Al-Khelaifi sarebbe disposto a versare nelle casse dell’Inter per uno degli intoccabili di Simone Inzaghi. Ma all’orizzonte c’è un’altra pista. Forse ancor più pericolosa per la tentazione che potrebbe suscitare nel giocatore.

Il portale ‘Teamtalk.com‘ rilancia con decisione e dovizia di particolari la volontà del neo tecnico Ruben Amorim di dotarsi, a partire dalla prossima stagione, di un esterno di piede sinistro che possa fare tutta la fascia. E che sia in grado di fornire assist a ripetizione, magari non disdegnando anche di andare in gol, quando serve.

L’identikit risponde perfettamente a quello di Dimarco, le cui caratteristiche, anche caratteriali, ben si sposerebbero con la realltà britannica. Per ora Beppe Marotta ha alzato un vero e proprio muro, ma le cose potrebbero cambiare nel prossimo luglio. Soprattutto se i Red Devils decidessero di metter mani al portafogli quanto meno nella stessa misura in cui sono disposti a fare dalle parti di Parigi…