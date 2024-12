Adesso tocca al Chelsea: 60 milioni e addio Milan

Il Milan stavolta rischia grosso, occhio ai 60 milioni che possono arrivare dal Chelsea: addio ai rossoneri, i tifosi tremano

Un periodo decisamente difficile quello che il Milan di Paulo Fonseca sta vivendo. Il campo non dà le risposte che l’allenatore lusitano si sarebbe aspettato di ricevere mentre lo spogliatoio appare lontano dall’attenzione del tecnico che se non dovesse tornare a ‘correre’ in campionato, rischierebbe l’esonero a stagione in corso.

In effetti non è passata inosservata la stoccata che Fonseca ha riservato ad alcuni dei suoi – senza fare nomi – dopo il successo in Champions League contro la Stella Rossa. Preoccupante sintomo di un distacco che, in campo, porta determinati risultati. La scorsa estate la dirigenza di Via Aldo Rossi ha tentato in ogni modo di accontentare l’ex Lille, avviando l’ennesima rivoluzione e provando ad incorporare profili di alto livello in praticamente ogni reparto. Qualcosa è però andato, evidentemente, storto.

Gennaio sarà l’occasione per metterci una pezza, pianificare le mosse giuste senza appesantire le finanze rossonere. Il club di Cardinale vive una fase d’attesa ma già nei prossimi tempi qualcosa potrebbe muoversi, lasciando senza parole i tifosi rossoneri. Perché oltre al mercato in entrata c’è anche quello in uscita: ed in tal senso non arrivano notizie troppo confortanti per il ‘Diavolo’. Il Chelsea, infatti, sembrerebbe fortemente interessato ad uno dei titolarissimi di Fonseca, arrivando a pianificare un affare da urlo per il prossimo futuro. E così il Milan può già aprire alla cessione.

Milan, offerta folle dal Chelsea: già pronto all’addio

Un occhio al campo, uno ancora più accorto ai conti. È questo il trend in quel di Via Aldo Rossi, al punto che la dirigenza potrebbe seriamente prendere in considerazione di vendere ad appena sei mesi dal suo arrivo a Milanello una delle stelle più luminose del gruppo di Fonseca: lo vuole il Chelsea a tutti i costi.

Secondo ‘Fichajes.net’ i ‘Blues’ sono rimasti impressionati dall’impatto di Youssouf Fofana al punto tale che avrebbero ipotizzato una proposta concreta al ‘Diavolo’, tra gennaio e giugno. 60 milioni di euro sul piatto, a fronte di una spesa della dirigenza meneghina di appena 20 lo scorso agosto. Un affare potenzialmente da urlo, visto che il Milan in questo modo metterebbe a segno in tempi record una plusvalenza incredibile. Ma Fofana – al pari di Reijnders con cui ha stretto un’intesa impressionante in campo – è davvero indispensabile per la mediana rossonera.

Al momento si tratta di voci, rumors che spaventano ma che con trovano fatti concreti alle spalle. Non ancora, almeno. Ma se i ‘Blues’ dovessero effettivamente farsi avanti a certe condizioni, allora ci sarebbe poco da fare. Impossibile dire no a 60 milioni per un giocatore che a 25 anni ha già dimostrato di essere tra i migliori in Europa nel suo ruolo. In questi primi mesi di Milan Fofana ha collezionato ben 5 assist e 1 gol in 22 presenze complessive.