Dai nerazzurri al Napoli: il colpaccio di gennaio è servito

ADL vuole accontentare Antonio Conte e sogna lo scudetto: il prossimo acquisto arriva dai rivali per il titolo.

Il regalo di Natale più gradito, per Antonio Conte, sarebbe stato il primo posto in classifica. Dopo tre anni di assenza dalla Serie A, il tecnico salentino ha deciso di tornare e lo ha fatto abbracciando il progetto del Napoli. In molti sapevano che la scelta era quella giusta ma in pochi si aspettavano un rendimento così buono.

Forse nemmeno il numero uno Aurelio De Laurentiis che oggi appare stregato dal proprio allenatore e felicissimo dell’investimento fatto. Il campionato è però giunto solo a metà e se l’obiettivo è confermarsi tra le prime quattro, e magari provare a lottare per il titolo, serviranno ulteriori sforzi. Soprattutto a gennaio quando il calciomercato riaprirà i battenti.

Ecco perché che i partenopei sono pronti a tornare sul mercato con lo scopo di consegnare al proprio tecnico un rinforzo nella zona che probabilmente ne ha più bisogno: nuovo difensore in arrivo per gli azzurri che sono pronti a strappare ai rivali il loro miglior centrale.

Napoli, sgarbo alla rivale: lo scudetto si gioca nel calciomercato

E siccome la sfida scudetto passa anche da queste manovre, secondo la stampa estera il nuovo nome in cima alla lista dei possibili acquisti del Napoli è quello di Isak Hien. Venticinquenne difensore centrale dell’Atalanta che sta facendo benissimo, e non solo da quest’anno. Grande lungimiranza da parte del club attualmente primo in classica che lo andò a pescare, proprio a gennaio scorso, dall’Hellas Verona pagandolo 8,5 milioni di euro.

Contratto fino al 2028 per lo svedese e prezzo del suo cartellino che da quel giorno è cresciuto in maniera esponenziale, oggi si parla di circa 30 milioni di euro. Si tratterebbe di un colpo da paura per il club partenopeo che dovrà però essere molto persuasivo se vorrà convincere Gian Piero Gasperini a cedere. Soprattutto perché rinforzare una diretta concorrente per il titolo, in questo momento, non è proprio il massimo.

Tuttavia, la Dea ha spesso dimostrato di non essere particolarmente legata ai suoi giocatori. Questo significa che davanti all’offerta giusta nessuno è inamovibile. Il Napoli studia il colpo scudetto e continua comunque a valutare altri nomi per il reparto arretrato. Il primo piazzamento è ad un passo e la volata verso il titolo sta per continuare.