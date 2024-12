Juve anticipata: 20 milioni e addio

Il calciomercato bianconero vicino ad una dolorosa svolta: ora può saltare proprio tutto, sorpasso e scippo da 20 milioni di euro. Juve al tappeto

La Juventus, in campo, non sta vivendo un momento troppo felice. La squadra di Thiago Motta, reduce da diverse uscite poco brillanti, è tornata a vincere in casa del Monza. Un 1-2 che dà fiducia per chiudere nel migliore dei modi il 2024. Da gennaio, però, le cose cambieranno inevitabilmente.

A monopolizzare l’attenzione sarà il calciomercato che nel mese di gennaio potrebbe risultare decisivo per provare a ritornare in corsa per lo Scudetto. C’è da rimontare un distacco importante ma non troppo proibitivo: serviranno idee per potenziare una rosa a cui sono stati aggiunti già diversi innesti la scorsa estate.

In difesa arriverà sicuramente il sostituto di Gleison Bremer. L’assenza del brasiliano, out per infortunio fino a fine stagione, si sta facendo sentire. Ma non solo. Occhio pure all’attacco dove – nelle ultime ore – è arrivata una vera e propria doccia fredda per i bianconeri. A questo punto la Juventus rischia di dover dire addio al gioiello tanto inseguito nei mesi scorsi.

Niente Juve: c’è l’offerta dalla Premier League

‘Footballtransfers.com’ sostiene come nella corsa a Ricardo Pepi, alla fine, a spuntarla potrebbe essere un club inglese. Il portale britannico ha infatti riferito come sia in arrivo da un club inglese una proposta da 20 milioni di euro per la stella del PSV. Uno scenario che, di fatto, gela la dirigenza bianconera.

La Juventus ha da tempo messo nel mirino il 21enne di El Paso, che in Olanda sta facendo benissimo ma che rischia nel breve periodo di trovare poco spazio da titolare vista la presenza di de Jong. Ecco perchè il calciatore, alla fine, potrebbe spingere per salutare il PSV e vivere una nuova intrigante avventura, stavolta in Premier League. Il nome del club interessato e che avrebbe già pronto un assegno da 20 milioni di euro non è stato ancora rivelato.

Viene riportato come il PSV potrebbe tentare di rinnovare – e adeguare – il contratto di Pepi per convincerlo a rimanere almeno fino a fine stagione. La Juventus, d’altro canto, ha le mani legate. Il club bianconero nelle prime settimane dell’anno nuovo non potrà muoversi per portarlo concretamente a Torino. Non sono disponibili posti liberi da extracomunitario, un discorso che la Vecchia Signora potrebbe affrontare solo a partire dalla prossima estate.

Il classe 2003 è un attaccante rapido e tecnico, che con il PSV ha già segnato tanto fino a questo momento. 23 presenze tra campionato e coppe, ben 14 reti all’attivo con anche 2 assist vincenti. Un gioiello che la dirigenza torinese rischia di perdere in via definitiva: tra poche settimane si saprà – in tal senso – la verità.