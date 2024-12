Theo Hernandez svenduto: incasso ridicolo per il Milan

Theo Hernandez può dire addio al Milan a prezzo di saldo: il club rossonero rischia di incassare una cifra davvero ridicola

Le ultime settimane al Milan non sono state per niente facili per Theo Hernandez che, dopo essere stato protagonista nelle prime giornate, ha perso via via protagonismo ed il rapporto con Paulo Fonseca non sembra essere idilliaco.

Nonostante nelle ultime conferenze stampa il tecnico portoghese abbia speso parole importanti per lui, sottolineando come l’ultima panchina non sia stata una punizione, il terzino sinistro francese non l’ha presa affatto bene. Da qualche mese si parla di un Theo Hernandez scontento e non sorprende che si stia vociferando in maniera sempre più insistente di una cessione a fine anno, considerato che il suo contratto è in scadenza a giugno 2026.

Recentemente il suo agente Manuel Garcia Quilon è stato a Casa Milan per discutere del suo rinnovo, ma non si sono registrati dei passi significativi in merito e ciò non ha fatto altro che aumentare le voci di addio. A Theo Hernandez gli estimatori non mancano e, mentre in Inghilterra si parla di un forte interesse del Manchester United, dalla Spagna fanno sapere come il Real Madrid sia pronto ad andare all’assalto del giocatore.

Milan, il Real Madrid punta Theo Hernandez: il francese via a prezzo di saldo

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Real Madrid ha intenzione di riportare in Spagna a Theo Hernandez. Cresciuto nel settore giovanile dei blancos, il terzino francese potrebbe fare ritorno al Santiago Bernabeu la prossima estate qualora le cose al Milan non dovessero cambiare. Il rapporto con Fonseca, al di là delle ultime dichiarazioni del portoghese, sembra essere ai minimi termini e ciò rischia di trasformarsi in un danno importante per i rossoneri.

L’attuale situazione mette infatti il Milan in posizione di svantaggio in un’eventuale trattativa con il Real Madrid che – stando a quanto riferito dal sito spagnolo – vuole acquistare il francese a prezzo di saldo, mettendo sul piatto solo 30 milioni. I blancos puntano tutto sulla volontà di Theo Hernandez di lasciare Milano, mentre i rossoneri vorrebbero ricavare almeno 50 milioni di euro dalla sua cessione.

Il Real non sembra intenzionato ad offrire tale somma e sarebbe anche disposto ad aspettare che il terzino vada in scadenza di contratto per poi acquistarlo a zero nella sessione invernale del 2026. Per il Milan, dunque, il rischio di perdere Theo Hernandez a prezzo di saldo è molto alto e, se vuole trattenerlo, deve assolutamente risolvere i problemi che ci sono tra il giocatore ed il proprio allenatore. Diversamente, la separazione sarà inevitabile ed il Real Madrid è alla finestra, pronto ad approfittare della possibile rottura.