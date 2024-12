Ziyech sbarca in Serie A: svolta clamorosa

Hakim Ziyech è pronto a sbarcare in serie A: ci sono diversi club del nostro campionato che vogliono il fantasista marocchino, addio al Galatasaray

Hakim Ziyech, uno dei giocatori più importanti del calcio marocchino dell’ultimo decennio, è pronto a cambiare maglia. Dopo diversi anni nei top club d’Europa come Ajax e Chelsea, da qualche anno gioca in Turchia al Galatasaray dove non sempre è un titolare inamovibile. La sua voglia di cambiare aria è sempre più forte e non disdegnerebbe un approdo in Italia e in serie A, dove non ha mai giocato.

Secondo quanto fornito da alcuni media come ad esempio il portale fichajes.net, il classe ’93 e il club turco stanno discutendo per la risoluzione del contratto immediata. Il giocatore può così partire a parametro zero già a gennaio. Nel frattempo continua a trattare con diversi club. Se dovesse trovare un accordo è scontato che richiederebbe la rescissione. In caso contrario rispetterà il suo contratto con il Galatasaray e andrà via gratis nell’estate 2025.

Ziyech in serie A, l’asta è pronta a scatenarsi!

In ogni caso il futuro del fantasista marocchino sembra essere segnato: darà l’addio alla squadra di Istanbul. Come detto in Italia si contano diverse piazze interessate, tutte di bassa-media classifica. Ma è chiaro che in club del genere arriverebbe per fare il titolare ed essere protagonista.

Si parla di Torino, Cagliari, Como e Venezia. Ziyech dovrebbe calarsi nella realtà per non retrocedere, cosa mai fatta in carriera. A quasi 32 anni si tratterà di una prima volta. I quattro club attendono desiderosi di capire l’evolversi della trattativa, nel frattempo provano a convincere l’ex Ajax a sposare la propria causa. Occhio però alla concorrenza, soprattutto dalla Premier League: West Ham e Ipswich Town sono a loro volta interessate.

Prendendo in considerazione le quattro squadre di serie A, tutte sembrano aver bisogno di qualità lì davanti e l’innesto di un calciatore del calibro di Ziyech può sicuramente essere loro utile. A partire dai granata con i loro problemi in attacco dopo il KO di Zapata: certo la priorità è sicuramente una punta ma anche un po’ di fantasia non guasterebbe, considerando come Vlasic quest’anno sia un oggetto misterioso. Cagliari e Venezia seguono a ruota, specialmente i lagunari, per restare in serie A occorrono innesti. Solo il Como sembra essere messo bene in quella zona di campo ma probabilmente è anche la squadra che può offrire un contratto più ricco al marocchino.