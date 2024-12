Addio Milan e firma bianconera: 30 milioni accettati

Il Milan si prepara a dire sì all’addio del suo big: 30 milioni di euro e sarà bianconero, stavolta i tifosi non riescono a crederci

Una situazione difficile dalla quale Paulo Fonseca sta già pensando come uscirne. Il suo Milan non sta brillando e parte dello spogliatoio, all’apparenza, sembra non dare il meglio di sé agli ordini dell’allenatore portoghese, più volte contestato e messo in forte discussione.

D’altro canto nei prossimi mesi il club di Via Aldo Rossi dovrà fare delle scelte, anche in sede di mercato, per rinforzare una rosa che già la scorsa estate ha subito l’ennesima rivoluzione. Non tutti gli investimenti hanno dato i frutti sperati e così ci si concentrerà sui nomi ideali – a costi contenuti – per il mese di gennaio. Dalla difesa, che potrebbe accogliere innesti sulle corsie esterne, all’attacco, reparto nel quale Morata e Abraham non sempre hanno dato ampie garanzie.

Ma è la questione cessioni che, in qualche modo, rischia di preoccupare i tifosi del ‘Diavolo’. Perché un big che fino a qualche tempo fa pareva incedibile ora può davvero salutare il Milan. Occhio all’opzione bianconera: 30 milioni di euro e la firma può avvicinarsi a grande passi: l’indiscrezione è pazzesca.

Milan, addio clamoroso: 30 milioni, sarà bianconero

Secondo quanto riferisce ‘TeamTalk’, dunque, il Milan sembrerebbe aver cambiato strategia in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Il club rossonero avrebbe infatti deciso di aprire alla cessione dei uno dei suoi big che fino a qualche mese fa era titolarissimo ed ora rappresenta solo un’alternativa.

Si parla di Fikayo Tomori, difensore inglese grande protagonista negli ultimi anni con la maglia del Milan, in particolar modo nella stagione dello Scudetto. L’ex Chelsea, che il ‘Diavolo’ ha pagato oltre 34 milioni di euro nell’estate 2021, ha pian piano perso importanza nelle gerarchie di Fonseca finendo spesso e volentieri in panchina. A questo punto la dirigenza di Via Aldo Rossi avrebbe preso una posizione forte: Tomori è cedibile e può partire. Sulle sue tracce, in particolar modo, vi sarebbe il Newcastle.

Il calciatore avrebbe dato mandato ai suoi rappresentanti di cercare una nuova soluzione che gli permetta di giocare con maggiore continuità, dando la priorità al ritorno in Premier League. Una possibilità, quella che porterebbe alla squadra di Howe, davvero concreta. Ed i ‘Magpies’ non avrebbero alcun problema ad accontentare la richiesta rossonera di 30 milioni di euro. D’altro canto Tomori ha si collezionato 15 presenze fino a questo momento con la maglia rossonera ma racimolando appena 1087′ in campo.

Il portale sostiene come anche la Juve abbia mostrato interesse nei confronti di Tomori ma – al momento – l’opzione calda e più probabile rimane quella Newcastle. Perché il Milan, d’altro canto, mai arriverebbe a rinforzare una diretta concorrente e così gli inglesi rimangono in prima fila per l’eventuale firma di Fikayo Tomori, probabilmente nei mesi estivi.