Affare fatto, sta per firmare: lascia la Juve a gennaio

Colpo di scena, è già pronto a dire addio alla Juventus durante la sessione invernale di calciomercato: è quasi fatta

Molto è cambiato in estate in casa Juventus, molto cambierà anche nel mese di gennaio. Ad una manciata di giorni dalla riapertura della sessione invernale di calciomercato la dirigenza bianconera è pronta a colmare le lacune segnalate fino a questo momento da Thiago Motta.

Una Juventus che sta facendo enorme fatica a tenere il passo delle prime della classe e che, se non dovesse cambiare ritmo, potrebbe molto presto dire definitivamente addio al sogno tricolore. Ma è il mercato a destare maggiore interesse e curiosità e così Cristiano Giuntoli oltre a garantire un nuovo centrale ed un attaccante alternativo a Vlahovic, potrebbe dedicarsi anche a più di un’uscita.

Novità di un certo peso arrivano dalla Spagna per quel che concerne il mercato bianconero. Soprattutto in uscita, dove Giuntoli già da settimane è particolarmente attivo. E così un nome già ventilato nel recente passato riguardo ai possibili addii alla Juventus è ora virtualmente già ‘fuori’ da Vinovo: ecco di chi si tratta.

Juve, affare fatto: sarà ceduto a gennaio

‘Todofichajes.com’ riporta un’indiscrezione davvero importante che appare quasi come una sentenza, una certezza, per quel che riguarda la primissima cessione dei bianconeri durante la sessione invernale di calciomercato. A gennaio a dire addio alla Juventus sarà il brasiliano Arthur Melo.

Secondo quanto viene riportato, infatti, l’ex Fiorentina non rientra minimamente nei piani di Thiago Motta e si attende solo l’ufficialità per quel che concerne la sua partenza da Torino. A fargli spazio, nelle prime settimane dell’anno nuovo, il Real Betis di Manuel Pellegrini, con il tecnico sudamericano che ha spinto per l’arrivo di Arthur. Il regista brasiliano è da tempo al centro di contatti tra le parti, con la dirigenza del betis che ha trattato a lungo sia con la Juve che con l’entourage del giocatore.

Arthur, che alla Juve percepisce 5 milioni di euro a stagione, arriverà in prestito con opzione di riscatto in favore del Betis al termine della stagione. Un banco di prova impotante per il centrocampista che tornerà nel campionato dove è esploso con la maglia del Barcellona, la Liga, prima di finire alla Juve. Nella passata stagione Arthur ha vissuto una grande annata con la Fiorentina ma il club di Commisso non è stato disposto a trattare la permanenza del brasiliano a causa – soprattutto – del suo pesantissimo ingaggio.