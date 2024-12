Colpaccio Nkunku in Serie A: arriva gratis

Il Chelsea può dare l’ok nei prossimi giorni, Nkunku non trova spazio e per la Serie A sarebbe un grande colpo.

Grande aspettative dopo il trasferimento di Christopher Nkunku, rifinitore francese di 27 anni, che nel 2023 è stato pagato dal Chelsea la bellezza di 60 milioni di euro. Non di certo un prezzo di favore da parte del Red Bull Lipsia che si era già accorto di lui ai tempi delle giovanili del Paris Saint Germian. Dopo due anni, a Londra non sembrano però felici delle sue prestazioni.

Ed è per questo che alcuni esperti sono tornati a parlare con grande insistenza di un suo trasferimento già in inverno. Ma prima andiamo a vedere come se l’è cavata Nkunku nei suoi primi due anni in Premier League. Stagione d’esordio da dimenticare per lui che al primo campionato ha collezionato appena 11 presenze, colpa soprattutto di diversi infortuni che ne hanno ostacolato l’inserimento.

Solo 3 marcature per lui che quest’anno sperava di rilanciarsi. Invece la stagione dice che per il francese è tempo di un altro flop: nonostante il buon rendimento del Chelsea le sue prestazioni sono sembrate un po’ sottotono. Per il nuovo tecnico Enzo Maresca non è una prima scelta e per questo può partire. In Serie A lo aspettano a braccia aperte.

Nkunku in Serie A, i dettagli dell’affare

Altri 2 goal in questa stagione per l’ex prodotto del vivaio del PSG che ha segnato al Bournemouth a settembre per poi tornare alla rete proprio ad inizio mese, lo scorso 4 dicembre ha realizzato la sua seconda rete in campionato e lo ha fatto contro il Southampton ultimo in classifica. Insomma, rendimento non proprio esaltante per lui ma non per questo il Napoli sembrerebbe volersi tirare indietro.

L’esperto di calciomercato, e non solo, Ekrem Konur, sul suo account X ufficiale ha parlato del futuro del classe 1997 e tra i club interessati ci sarebbe anche quello partenopeo. Firma fino al 2029 per il francese che può lasciare il Chelsea con la possibilità di prestito. Per sapere si ci saranno gli estremi per un eventuale diritto di riscatto bisognerà aspettare che la trattativa, oggi in fase embrionale, si faccia calda.

Oltre al Napoli, Nkunku sembra piacere anche al Barcellona che dopo un avvio da sogna sta ora perdendo qualche punto per strada. L’ex Lipsia non gioca con regolarità ma con l’allenatore giusto potrebbe rivelarsi un prezioso elemento, Antonio Conte conosce bene il suo club di appartenenza e non disdegnerebbe provare a vincere anche questa scommessa. A gennaio se ne parlerà ancora.