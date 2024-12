La Juve pesca dal Real Madrid: l’affare è scontato

Il club bianconero pronto un grande colpo nel mese di gennaio: ecco l’ultima idea, può arrivare il rinforzo dal Real Madrid

Il calciomercato sta per prendere il sopravvento sull’attenzione di addetti ai lavori e soprattutto tifosi. Mancano pochi giorni alla riapertura ufficiale della sessione invernale di gennaio e tra le società maggiormente attive non può non esservi la Juventus di Thiago Motta.

Un ritardo importante quello accumulato dai bianconeri in campionato, con lo Scudetto che al momento pare un miraggio lontano e quasi impossibile da raggiungere. In tal senso il mercato di riparazione potrebbe regalare sorprese e rinforzi di un certo spessore: Giuntoli è già all’operta per rimpolpare ogni reparto, senza arrivare a pesare eccessivamente sulle finanze del club torinese. Arriverà sicuramente un attaccante in grado di far tirare il fiato a Vlahovic e, chissà, rimpiazzare il serbo definitivamente se il capitolo rinnovo dovesse chiudersi in maniera negativa.

Occhi puntati soprattutto sulla difesa, dove urgono almeno due colpi di peso. Il primo per rinforzare al centro un reparto che già da diversi mesi ha perso Gleison Bremer per tutto l’arco della stagione: in questo senso l’assenza del nazionale brasiliano sta pesando non poco sulla squadra, con la difesa che spesso e volentieri ha incassato decisamente troppo in campionato.

Ma c’è un a sorpresa che sta viaggiando sottotraccia e che potrebbe coinvolgere, in primis, il Real Madrid. Tra le file della squadra allenata da Carlo Ancelotti vi è un calciatore che piace molto alla dirigenza bianconera, pronta a farsi già avanti durante il mese di gennaio: alle giuste condizioni si potrebbe anche chiudere.

Dal Real alla Juve: colpo da urlo

L’indiscrezione di mercato che riguarda la Juventus è stata lanciata nelle scorse ore, su ‘X’, dal giornalista turco Ekrem Konur. Grande esperto di mercato internazionale, ha svelato con largo anticipo quella che potrebbe essere l’ultima idea dei vertici bianconeri per rinforzare la mediana.

Secondo Konur, infatti, la Juve starebbe considerando Dani Ceballos come possibile rimpiazzo del brasiliano Arthur. L’ex Fiorentina non rientra nei piani della società piemontese e, davanti alla giusta proposta, dirà addio ai colori bianconeri. Ceballos in passato è stato accostato tanto al Milan quanto alla Juve: un regista di grandi qualità e ordine in mezzo al campo che farebbe sinceramente comodo a Thiago Motta.

Konur ritiene, poi, che anche altri club siano fortemente interessati al nazionale spagnolo, sotto contratto fino al 2027 con i ‘Blancos’ e che non rappresenta più una prorità per Carlo Ancelotti. Anche Real Betis, Atletico Madrid e Real Sociedad sono accostate a Ceballos per l’anno nuovo: al momento il classe ’96, nativo di Utrera, ha racimolato 15 presenze – senza né reti né assist vincenti – e appena 602′ in campo col Real Madrid.