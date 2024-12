Lascia l’Inter a giugno, tre club pronti a pagare la clausola: Inzaghi non può farci nulla

L’Inter rischia di perdere a giugno uno dei suoi top player, visto che c’è qualcuno pronto a pagare la clausola milionaria: Simone Inzaghi trema

Marotta e Ausilio vorrebbero trattenerlo, visto anche il clamoroso rendimento di questa stagione, ma se dovesse essere pagata la clausola c’è poco da fare. La caccia al sostituto in tal caso deve partire subito.

L’Inter sta mantenendo un’ottima media in campionato e qualora dovesse battere la Fiorentina nel recupero sarebbe a pari punti con l’Atalanta, in testa alla classifica. Nonostante per stessa ammissione di Inzaghi quest’anno la Champions League abbia un sapore particolare (c’è voglia di arrivare di nuovo in fondo come due stagioni fa), in Serie A va pur sempre difeso il titolo dello scorso anno. Con il Napoli e i nerazzurri di Gasperini sarà probabilmente una lotta a 3 fino alla fine. Di certo la profondità della rosa interista può essere un clamoroso vantaggio nella seconda parte di campionato.

Contro il Como ad essere decisivo, ancora una volta, è stato Marcus Thuram, che ha messo insieme la bellezza di 12 gol in 16 partite in Italia, più uno in Champions. Numeri da urlo per il centravanti francese figlio d’arte, che a 27 anni sembra essere entrato nel suo prime. Fuga sul centro destra e botta sotto l’incrocio dei pali a battere Reina: i gol di Marcus non sono mai banali.

L’Inter rischia di perdere Thuram: Real Madrid e Barcellona in agguato

Proprio per questo rendimento di livello, Thuram è finito sotto la lente d’ingrandimento di diversi club europei, che vorrebbero strapparlo all’Inter a giugno. Sul suo contratto c’è una clausola rescissoria di 85 milioni, come riportato dalla stampa spagnola e questo rende complicato per chiunque avvicinarsi. Nelle scorse settimane hanno mostrato interesse sia il Real Madrid che il Barcellona, oltre al Liverpool di Slot.

La scadenza nel 2028 pone l’Inter piuttosto tranquilla e per portarlo via serve per forza l’importo della clausola. Il Barcellona sembra essere quella con maggiore necessità di forzare la mano, anche se i suoi conti non permetterebbero un tale azzardo. Lewandoski ormai ha i suoi anni e rimpiazzarlo con l’attaccante della nazionale francese non sarebbe male.

Il Real Madrid deve valutare la situazione di Vinicius Jr, tentato dai fanta miliardi del calcio saudita e dalla possibilità di firmare il contratto più ricco della storia. Il Liverpool, dal canto suo, vorrebbe migliorare il ruolo di Darwin Nunez, mai completamente entrato nel cuore dei tifosi di Anfield. Per Marotta questa volta resistere sarà dura, anche perché avendolo preso a parametro zero Thuram frutterebbe una totale plusvalenza.