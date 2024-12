Non è cambiato nulla: bloccato a gennaio, arriva gratis a giugno

Il colpo di mercato è solo rimandato per il Milan: bloccato il giocatore a gennaio, arriverà gratis a giugno

La sessione invernale di mercato è alle porte ed i club si stanno muovendo per cercare di rafforzare le rispettive rose e disputare una seconda parte di stagione migliore della prima, ma c’è anche chi lavora già per l’estate.

Tra i club che si stanno muovendo su più fronti c’è il Milan che ha l’urgente bisogno di trovare un vice Fofana visto che il centrocampo è in emergenza e non si sa in quali condizioni tornerà Bennacer dal suo infortunio. I rossoneri, però, guardano anche al futuro e sta già facendo delle valutazioni sui futuri acquisti per l’estate che possano alzare ulteriormente la qualità della rosa. Uno degli obiettivi principali è Samuele Ricci del Torino, giocatore che i rossoneri vorrebbero in rosa già a gennaio.

Considerato il suo momento attuale e vista la forte contestazione dei tifosi, però, appare davvero difficile che il club granata possa privarsi di un elemento così fondamentale a metà stagione. Ricci resta comunque nel mirino del Milan che ha ovviamente al vaglio anche altri profili tra cui quello dell’inglese Dominic Calvert-Lewin, stella dell’Everton. A riportare del forte interesse rossonero per l’attaccante dei Toffees è il sito inglese Teamtalk.com che ha rivelato come il Diavolo avrebbe identificato il giocatore come suo obiettivo principale.

Milan, idea Calvert-Lewin per giugno: può arrivare a zero dall’Everton

Da qualche giorno l’Everton è passato in mano agli stessi proprietari della Roma, ovvero i Friedkin che hanno grandi progetti per il club del Merseyside. Di questi progetti potrebbe non farne parte Dominic Calvert-Lewin il cui contratto è in scadenza a fine stagione e per niente interessato a rinnovarlo. Secondo quanto riferito da Teamtalk.com, l’attaccante di 27 anni avrebbe detto no all’offerta di rinnovo dei Toffees e sarebbe diventato l’obiettivo principale del Milan per la prossima stagione.

Il club rossonero si sarebbe infatti messo al lavoro per bloccare già a gennaio Calvert-Lewin offrendogli un pre-contratto in modo da farlo diventare un suo nuovo giocatore in estate senza spendere un centesimo. All’Everton da ben 8 anni, l’attaccante vuole affrontare una nuova sfida e poter giocare nel Milan lo affascina non poco. Con i Toffees ha finora collezionato un totale di 70 gol in 263 presenze, è dotata di grande fisicità ed è stato decisivo per la salvezza dei suoi lo scorso anno con 7 reti in 32 gare di Premier League.

Per Calvert-Lewin, però, il Milan dovrà stare attento alla Fiorentina che pure ha messo il giocatore nel proprio mirino, ritenendolo un ottimo vice Kean. A gennaio, le due società potrebbero dunque trovarsi a battagliare per tesserare il giocatore, mentre i tifosi dell’Everton si augurano possa rinnovare il suo contratto. I Friedkin sono arrivati da poco nel Merseyside e faranno di tutto per provare a convincere l’attaccante a firmare il contratto, con Milan e Fiorentina pronte ad entrare in azione in caso di fumata nera.