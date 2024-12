Addio Milan: hanno trovato i soldi per Leao

Il Milan rischia di dire addio a Rafa Leao: tesoretto accumulato, ecco l’offerta che può finalmente fa vacillare il ‘Diavolo’

Quella che il Milan sta vivendo non è stata fino a questo la stagione ideale. Alti e bassi che hanno portato la squadra allenata da Paulo Fonseca già fuori dalla corsa Scudetto e al centro di dure – e per lunghi tratti giuste – critiche e contestazioni.

Dal campo al calciomercato il passo è breve ed il club rossonero dovrà presto fare i conti con una situazione delicata, spinosa, che riguarda l’attacco. Ancora una volta si moltiplicano le voci che vorrebbero Rafa Leao lontano da Milanello. L’attaccante portoghese prima dell’estate ha rinnovato con i rossoneri ma adesso la svolta per il suo addio sembra essere finalmente arrivata.

Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere lontano dal Milan e addirittura prima del previsto. L’attaccante portoghese è infatti al centro di un triangolo di mercato che vedrebbe una delle società più importanti al mondo pronte a puntare su di lui, addirittura a stagione in corso. La strategia per convincere il Milan è chiara: e adesso la dirigenza di Via Aldo Rossi è ad un pericoloso bivio.

Leao a tutti i costi: pronta una super cessione

‘es.e-noticies.cat’ ha rivelato nelle scorse ore come l’interesse del Barcellona per Rafael Leao sia tutt’altro che sopito. Anzi. Il recente accordo con Nike e quello rinnovato con Spotify hanno portato ossigeno alle casse della società blaugrana che, adesso, può muoversi con maggiore libertà anche sul mercato.

Il Barcellona, si sa, non gravita in condizioni finanziare ritenute ideali e così per le grandi operazioni i tifosi dovranno avere pazienza: Leao, però, può davvero avvicinarsi all’addio al Milan ed in primo piano vi sarebbe proprio il club catalano. Laporta stravede per Leao, ritenendolo per caratteristiche fisiche e tecniche l’innesto ideale per rinforzare l’attacco blaugrana. Bisognerà stare attenti, però, a rispettare i paletti del Financial Fair Play.

Per dare maggiore respiro alle entrate si sta quindi valutando una cessione che porterebbe ad un’offerta immediata per il cartellino di Leao. Si parla dell’addio di Frenkie de Jong, centrocampista olandese fondamentale nello scacchiere di Flick. Nonostante ciò, c’è grande interesse per l’ex Ajax in Premier League. Deco, intanto, mantiene vivi i contatti sia col Milan che con l’entourage di Leao, con l’idea di proporre un prestito nel mese di gennaio, con riscatto obbligatorio.

Una soluzione che, alla fine dei conti, potrebbe accontentare il Milan. I rossoneri, tuttavia, non vorrebbero perdere il portoghese a stagione in corso, a maggior ragione in un’annata nella quale con Fonseca in panchina il ‘Diavolo’ sta facendo grande fatica ai rimanere ai vertici del calcio italiano. Staremo a vedere come andrà a finire ma l’interesse del Barca per Leao è forte e concreto: e quando Laporta si mette una cosa in testa difficilmente non si concretizza.