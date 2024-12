Allarme Inter, Thuram via in estate: destinazione già trovata

Allarme in casa Inter: Thuram è pronto ad andare via in estate. La destinazione sarebbe già stata trovata e fa tremare i tifosi nerazzurri

Marcus Thuram si sta rivelando il giocatore più determinante in questa stagione per l‘Inter. Il francese ha agganciato, dopo il gol al Como, Retegui in vetta alla classifica cannonieri e il duello Inter-Atalanta non si preannuncia una sfida solo per lo scudetto ma anche per la vetta della graduatoria dei bomber. Nessuno se l’aspettava, soprattutto considerando la presenza nella rosa meneghina del compagno di attacco del figlio d’arte, Lautaro Martinez.

L’argentino, dal punto di vista realizzativo, è sempre più in difficoltà e fin qui ha trovato davvero poche reti per quelle che sono le sue doti. Se l’anno scorso era Thuram a fargli da spalla questa volta è il contrario, con la Thu-La che vede il primo protagonista. Insomma se c’è un giocatore che in questo momento i tifosi dell’Inter mai vorrebbero veder andar via questo è proprio il classe ’97.

Thuram va via dall’Inter in estate? Clamorosa destinazione, i tifosi tremano

Purtroppo per loro, però, presto potrebbe esserci un brusco risveglio. Le sue attuali prestazioni non sono passate inosservate alle grandi squadre europee che hanno messo nel mirino il giocatore francese. In particolare c’è un club che ha in mente di cambiare nel proprio reparto avanzato dalla prossima stagione anche per motivi anagrafici.

Il Barcellona, infatti, deve fare i conti con la carta d’identità sempre più alta per Robert Lewandowski. Il polacco, pur restando tra i migliori attaccanti del pianeta, non è più così giovane e la sua media realizzativa presto potrebbe risentirne. Per questo motivo i catalani stanno guardando alle diverse opportunità per ringiovanire il proprio attacco. E il primo nome in lista sarebbe proprio quello di Marcus Thuram.

Laporta e Deco possono fare un’offerta da capogiro a Beppe Marotta, una di quelle difficilmente declinabili. A quel punto sarebbe difficile dire di no. Decisiva potrà essere anche la volontà del giocatore. C’è da dire, comunque, come per l’Inter l’attaccante attualmente è incedibile. Ma è chiaro che a bocce ferme, cioè la prossima estate, davanti ad una grossa offerta le cose possono cambiare. Si vedrà. Intanto Thuram continua a trascinare gli uomini di Simone Inzaghi nei vari obiettivi che la squadra nerazzurra ha in questa stagione dallo scudetto bis alla Champions League, passando per Coppa Italia e Supercoppa Italiana.