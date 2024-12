Beffa per Ibrahimovic: arriva in Serie A, ma non al Milan

Niente da fare per il Milan e per Zlatan Ibrahimovic: l’obiettivo di mercato arriva in serie A già a gennaio ma non in rossonero! Le ultime

Il Milan rischia una sonora beffa. Un vecchio obiettivo di mercato di Zlatan Ibrahimovic e della dirigenza può sbarcare in Italia e in serie A già a partire dal mese di gennaio ma non in rossonero. Sarebbe un colpo durissimo da mandare giù per i meneghini che in realtà avrebbero bisogno di diversi innesti per innalzare le prestazioni della squadra affidata a Paulo Fonseca.

L’attuale posizione in classifica, con il “Diavolo” lontano addirittura dal quarto posto che vale il piazzamento alla prossima Champions League, pone quanto almeno l’interrogativo da parte della società sulla bontà del proprio progetto e soprattutto il dover ricorrere a diversi rinforzi a gennaio per risalire posizioni e scalare la graduatoria. Ma stando a ciò che hanno asserito il tecnico e diversi esponenti del club, al momento pare non sia in programma nessun intervento nella finestra di riparazione invernale.

Beffa per il Milan, sfuma l’obiettivo: approda in Italia ma non in rossonero!

La filosofia portata avanti anche l’anno scorso dalla dirigenza è quella di comprare solo giocatori pronti e “da Milan”. In caso contrario possono tornare utile i tanti giovani tra Primavera e Milan Futuro. Intanto, però, non farà sicuramente piacere il fatto che uno dei giocatori ritenuti “pronti” per poter vestire il rossonero, potrebbe sì sbarcare in serie A ma non a Milanello.

Bensì in Toscana, a Firenze. La Fiorentina, infatti, ha messo nel proprio mirino l’attaccante dell’Everton Dominic Calvert Lewin. Il classe ’97 è una vera e propria bandiera per la seconda squadra di Liverpool, militando in quel club dal 2016. Il suo contratto scadrà nel 2025 ed è sicuro l’addio: non ci sono margini per il rinnovo. Ecco perché la finestra di gennaio può essere l’ultima opportunità da parte dell’Everton di monetizzare per la sua cessione.

Secondo quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, la Fiorentina è sull’attaccante e proverà a portarlo in Viola già a gennaio. Tra l’altro conosce già Moise Kean, avendo militato quest’ultimo nell’Everton qualche anno fa. Potrebbe essere più facile il suo inserimento in squadra. La beffa al Milan è pronta da parte dei gigliati, nelle prossime settimane può arrivare la fumata bianca.