Dall’Inter alla Juve: bomber rifiutato e via libera

Nuovo bomber in arrivo e sorpresa di Natale per Juventus e Inter, la trattativa si fa ora più dura del previsto.

Ve lo avevamo anticipato prima delle feste e continuiamo ad aggiornarvi anche dopo Natale, quest’anno la sida tra Juventus e Inter non si giocherà solo sul campo ma anche a colpi di calciomercato. Nuovo obiettivo rivelato per le due società che sono pronte a dare vita ad un insolito derby d’Italia ma in chiave mercato.

Le ambizioni di Thiago Motta e Simone Inzaghi sono chiare: la volontà è quella di strappare un pass per la prossima Champions League e magari di tornare a contendersi il titolo. A tutti gli effetti è un po’ che la Vecchia Signora e il Biscione non si danno battaglia ai vertici della classifica. Quest’anno ci avevano provato ma poi il campionato ha detto che lo scudetto è affare di altri club.

Sicuramente dell’Inter, che se lo sta contendendo principalmente con Atalanta e Napoli, ma forse un po’ meno per la Juve che innanzi tutto deve pensare a blindare uno dei primi quattro posti. Solo così si potrà costruire una squadra all’altezza.

Serie A, svolta per il bomber: che beffa per Juve e Inter

Al di là di quello che sarà il piazzamento finale, sia Juventus che Inter sembrano avere un certo ascendente nei su Jonathan David che da tempo appare come uno dei promessi sposi della Serie A. Quest’anno Paulo Fonseca poteva portarselo con sé al Milan, dopo l’esperienza insieme al Lille, ma l’attaccante canadese ha preferito rimanere un altro anno in Francia.

Il 2025 sarà però il suo ultimo anno a bordo del Lille, contratto in scadenza e niente rinnovo in vista per il ventiquattrenne nato Brooklyn, negli USA, ma di cittadinanza canadese. La promessa di andare via in scadenza è vicina all’essere mantenuta da parte del bomber che a sorpresa potrebbe trovare una nuova sistemazione in Premier League.

Ad aver fatto partire la caccia è il Tottenham che cerca ancora un degno erede di Harry Kane. Chi è arrivato dopo l’inglese ha deluso e per questo il club londinese vorrebbe andare sul sicuro. Per bruciare la concorrenza gli Spurs si muoveranno già a gennaio: l’obiettivo è fargli firmare l’arrivo da svincolato prima che si muovano gli altri. La destinazione sembra gradita, ma forse non più di Juve o Inter. Le italiane hanno ancora qualche chance.