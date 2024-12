Nuovo scambio tra Milan e Roma: addio Juve

Milan e Roma pronte a trattare nuovamente: spunta un clamoroso scambio che potrebbe concretizzarsi nel 2025, a rimanere a bocca asciutta sarà la Juve

Siamo quasi al giro di boa in Serie A e la lotta per lo Scudetto rimane, al momento, ristretta a poche pretendenti. Atalanta, Napoli ed Inter hanno dimostrato di avere una marcia in più rispetto ad altri rivali. Juventus e Milan, ad esempio, coi rossoneri parsi in grossa difficoltà nel tentare di mantenersi attaccati al treno tricolore.

Una situazione difficile pure per la Roma, visto che i giallorossi dopo aver esonerato Juric e aver riabbracciato Ranieri, stentano a cambiare marcia. Ecco quindi che il calciomercato potrebbe regalare sorprese, già in vista di gennaio. I rossoneri potrebbero puntare a rinforzare ogni reparto: sarà l’occasione giusta a dettare i tempi, eventualmente, nel mese di gennaio. In attacco il rendimento di Abraham e Morata non ha convinto appieno, tant’è che si sta spostando l’attenzione su un grande investimento in ottica estiva.

In difesa, poi, sugli esterni manca evidentemente qualcosa: a maggior ragione dopo il costante deludente rendimento di Theo Hernandez sulla corsia mancina. E le esigenze rossonere sembrano andare incontro a quelle della Roma, più per giugno che per gennaio: ma nulla è ancora ‘scritto’. Ad ogni modo si sta facendo strada una possibilità concreta tra le due società: uno scambio, l’ennesimo, che metterebbe le cose a posto per le rose di Ranieri e Fonseca.

Juve a bocca asciutta: scambio Roma-Milan

Dopo aver visto, nelle ultime ore di agosto, Abraham finire a Milanello e Saelemaekers nella Capitale, una nuova intrigante possibilità potrebbe diventare sempre più calda. E a farne le ‘spese’ sarebbe la Juventus, evidentemente interessata ad uno dei profili che finirebbe nella trattativa tra rossoneri e giallorossi.

Bryan Cristante, di nuovo, al Milan. È questa la possibilità che potrebbe infiammarsi da qui alle prossime settimane, con il centrocampista che esattamente dieci anni fa lasciò Milanello per cercare fortuna al Benfica. Palermo in prestito, Atalanta e poi i giallorossi: il 29enne cresciuto nelle giovanili rossonere potrebbe quindi clamorosamente ritornare. Sul piatto, da Milanello in direzione Trigoria, potrebbe finirvi Fikayo Tomori. Il centrale inglese non sta trovando tanto spazio agli ordini di Fonseca e gradirebbe giocare con maggiore continuità.

L’ex Chelsea, tra l’altro, è da tempo uno dei nomi cerchiati in rosso da Cristiano Giuntoli. La Juventus, alla ricerca del sostituto di Bremer che tornerà a disposizione solo a partire da giugno, apprezza parecchio le doti fisiche e tecniche di Tomori. Una potenziale doccia fredda per la Juventus che, se la suggestione dovesse diventare qualcosa di più, si ritroverebbe costretta a guardare altrove per rimpolpare la retroguardia.