Servono 30 milioni di euro: dai bianconeri all’Inter a gennaio

L’Inter vuole strappare il giocatore ai bianconeri già nel mese di gennaio: servono 30 milioni di euro, trattativa in salita

Nell’imminente sessione invernale di mercato, l’Inter non dovrebbe effettuare troppi movimenti, ma i nerazzurri si stanno comunque guardando in giro a caccia di opportunità che possano aggiungere qualità alla rosa.

La squadra di Simone Inzaghi sta facendo bene tanto in campionato quanto in Champions League e non sembra aver troppo bisogno di ulteriori innesti. La dirigenza nerazzurra, però, non guarda solo al presente, ma anche al futuro ed è per questo che vorrebbe giocare in anticipo sulle pretendenti, portando a Milano fin da subito giocatori che potrebbero essere molto ricercati nella prossima sessione estiva.

Tra i profili che più piacciono all’Inter vi è Jaka Bijol, difensore sloveno di 25 anni che si sta mettendo in gran luce quest’anno con la maglia dell’Udinese. Il centrale bianconero è da un bel po’ di tempo nella lista della spesa dei nerazzurri che vorrebbero portarlo dalla loro parte già a gennaio, ma secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’operazione non è per nulla facile considerato che i friulani ritengono il giocatore un elemento fondamentale della rosa.

Inter, l’Udinese fa muro per Bijol: strada in salita per lo sloveno

Il futuro di Jaka Bijol sarà quasi certamente lontano dall’Udinese, ma solo a partire dalla prossima estate. L’Inter è fortemente interessato al centrale sloveno di 25 anni e ai nerazzurri piacerebbe molto portarlo a Milano già a gennaio, ma i bianconeri non hanno alcuna intenzione di cederlo. Nel prepartita della sfida contro la Fiorentina, il dt dei friulani Gianluca Nani ha fatto sapere come la società sia conscia delle difficoltà del trattenere Bijol, sottolineando però come a gennaio non ci sia la volontà di dirgli addio.

Parole che chiudono ad un possibile approdo all’Inter già a gennaio, a meno che i nerazzurri non si presentino con un’offerta di circa 30 milioni di euro, cifra chiesta dall’Udinese per lasciar partire il giocatore. Difficile che l’Inter possa offrire così tanto nella sessione invernale e per questo motivo l’arrivo di Bijol a Milano sembra essere rimandato a giugno.

Inoltre, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, non ci sarebbero neppure stati contatti tra l’Inter e l’entourage del giocatore, altro segno di come i nerazzurri siano sì fortemente interessati, ma non vogliosi di andare subito all’assalto. L’Udinese ha eretto un muro invalicabile a gennaio, rendendo la strada in salita e se Bijol dovrà lasciare il club friulano lo farà solamente in estate dove pure servirà un’offerta molto allettante, considerato che i bianconeri sono sempre stati bottega carissima