50 milioni per uno ‘scarto’: la Juve ha pronta l’offerta

La Juventus prepara un grandissimo colpo: 50 milioni di euro sul piatto, adesso Thiago Motta può già cominciare ad esultare

Non sta andando nel migliore dei modi la stagione della Juventus. Il nuovo corso proposto da Thiago Motta ha già presentato un corposo ritardo in campionato: lo Scudetto, ora come ora, è quasi un’utopia. A questo punto della stagione, però, il tema caldo resta sempre il calciomercato.

In tal senso le idee della dirigenza della Juve sono molto chiare: seguendo le indicazioni di Motta si cercheranno profili in grado di elevare il tasso tecnico. Per gennaio ma anche e soprattutto per l’estate 2025. In casa bianconera potenziare l’attacco resta una priorità. A tal proposito, nonostante per lunghi tratti un buon rendimento, Dusan Vlahovic non potrà tirare da solo – ancora a lungo – la carretta.

Il serbo ha praticamente giocato e al momento, viste le precarie condizioni atletiche di Milik, non esiste una vera alternativa all’ex Fiorentina al centro dell’attacco. Ecco perché Cristiano Giuntoli sta programmando con largo anticipo un grande colpo: l’investimento che la Vecchia Signora è pronta a mettere nero su bianco ammonterà a 50 milioni di euro.

Dalla Premier alla Juve: bomber da applausi

Resta un rebus difficile da risolvere il futuro di Dusan Vlahovic che, almeno fino a giugno, rimarrà in quel di Torino. Poi, a maggior ragione se non dovesse arrivare il prolungamento oltre il 30 giugno 2026, il serbo partirà per fare spazio ad altri grandi nomi.

Da questo punto di vista, stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il primissimo sogno di mercato che Giuntoli sta coltivando già da diverse settimane continua a rispondere al nome di Joshua Zirkzee. Dopo essere arrivato al Manchester United per 42,5 milioni di euro ed aver solo sfiorato la maglia del Milan, il gioiellino olandese ha fatto grande difficoltà ad esplodere definitivamente con i ‘Red Devils’. in questo momento complesso potrebbe inserirsi la dirigenza juventina, pronta ad approfittarne con una grande proposta.

50 milioni di euro sul piatto, evidentemente per giugno, per mostrare alle big di tutta Europa che la Juventus c’è e punta a tornare al vertice del calcio mondiale. Zirkzee, d’altro canto, potrebbe tornare di buon grado in un campionato che lo ha messo in luce come la Serie A. Il talento di Schiedam, a 23 anni, vedrebbe di buon occhio l’idea di rilanciarsi nel calcio italiano, per tornare a brillare e a mostrare tutte le sue doti sotto porta. Ma non solo.

L’aiuto che Zirkzee porterebbe alla manovra offensiva disegnata da Thiago Motta sarebbe notevole: non è un mistero che al Bologna, con lui in panchina, l’attaccante ha trascinato i compagni alla storica qualificazione in Champions League. Che sia proprio la Juventus la sua prossima destinazione? Staremo a vedere: l’interesse è più concreto che mai, Giuntoli farà di tutto per accontentare Thiago Motta.