Dall’Inter al Napoli: 40 milioni per la Roma

Dai nerazzurri ai partenopei, la Roma gongola dinanzi alla cifra offerta: via il titolarissimo per 40 milioni?

Tra alti, pochissimi, e bassi, tantissimi, la Roma trascorre queste ore di tranquillità natalizia senza pensare troppo alla classifica che la vede al momento al decimo posto con diciannove punti conquistati. Poco, troppo poco per una squadra costruita sull’entusiasmo estivo dato dagli arrivi di calciatori come Manu Kone, Dovbyk, Le Fee, Saelemaekers e soprattuto Matias Soule, grande delusione fino a questo momento.

Claudio Ranieri sta cercando di raddrizzare questa squadra e con non poca pressione sulle spalle sta al contempo dando ai calciatori qualche motivazione in più. In tutto questo, tuttavia, non mancano diverse pedine che si stanno comportando egregiamente: oltre a Kone a centrocampo, spicca l’ormai titolarissimo Mile Svilar, pilastro della porta romanista scelto a sorpresa da De Rossi all’indomani del suo arrivo nella capitale.

Il portiere di Anversa è sicuramente una pedina allettante in sede di calciomercato: il suo profilo è finito sul taccuino di Inter e Napoli.

Roma, Svilar sul taccuino di Napoli e Inter

Pochi calciatori come Svilar possono dire di aver avuto un percorso di crescita così netto: da secondo di Rui Patricio a pilastro della Roma dei vari De Rossi, Juric e Ranieri. Il serbo rimane l’unico calciatore a cui nessun allenatore giallorosso può fare a meno, questo a prescindere dalla sua idea di calcio.

Svilar ha dimostrato di essere uno dei portieri più consistenti del nostro campionato, sebbene assieme alla sua Roma stia vivendo un periodo fin troppo incerto in termini di risultati; un periodo chiaramente non condizionato dalla sua qualità tra i pali, la quale si è vista molto bene anche nei momenti di difficoltà vissuti dalla compagine giallorossa.

Un nome come il suo fa gola un po’ ovunque, in Italia e in Europa. Ciò non è una novità visto il suo talento che oramai è considerato una certezza tra appassionati di calcio e addetti ai lavori, come dirigenti e procuratori.

In vista del prossimo mercato invernale, ma anche di quello estivo, Svilar potrebbe diventare la nuova preda di Inter e Napoli, entrambe impegnate a ridisegnare le gerarchie della propria porta. Sia Yann Sommer, il cui contratto scadrà nel 2026, che Alex Meret, non più certo di rimanere nonostante il supporto di Conte, potrebbero salutare le loro rispettive squadre nei prossimi anni.

Tuttavia, la Roma non farà nessun tipo di sconto: o 40 milioni di euro o non si siederà nemmeno attorno a un tavolo.