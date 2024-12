È sempre la stessa storia: il Milan si vendica, arriva l’ex Inter

Con il Milan è sempre la stessa storia: nuovo affare col club meneghino. L’ex Inter è pronto ad andare ai rivali cittadini dopo che i nerazzurri non avevano creduto abbastanza in lui

Il Milan ha scelto di affondare il colpo per l’ex Inter. Le ultime indiscrezioni di mercato vanno in questa direzione qui, con i meneghini pronti a soffiare il colpo alla concorrenza, consolidando una partnership con un club che equivale ormai ad una certezza negli ultimi anni. Zlatan Ibrahimovic e la dirigenza sono pronti a fare sul serio, nonostante le dichiarazioni di facciata che vedevano il “Diavolo” fermo sul mercato di gennaio.

Almeno così pareva a sentir parlare Paulo Fonseca e la società. Ma è anche vero che mai come adesso a questa rosa servono innesti, soprattutto a centrocampo. E la soluzione non può di sicuro essere Bennacer, fermo da mesi, come paventato dall’allenatore portoghese. Urge sicuramente maggiore qualità come quella che può portare l’ex Inter, adesso finito al Chelsea. Si profila un nuovo affare con loro: è sempre la stessa storia! Il Milan bussa alla porta dei londinesi e l’affare è fatto.

Nuovo affare col Chelsea per il Milan: concorrenti beffate

Proprio con i “blues”, infatti, sono arrivati diversi colpi importanti nel recente passato. Tomori, Giroud, Pulisic, Loftus-Cheek: la lista degli affari tra i due club è davvero lunghissima. Anche Abraham è transitato a Londra ma a Milano è arrivato dalla Roma, quindi si tratta solo di un ex, senza passaggio diretto tra le parti. Presto la saga può vedere un nuovo capitolo.

Il Milan, infatti, secondo alcuni esperti di calciomercato sarebbe molto vicino a Cesare Casadei. Il classe 2003 non sta ricevendo il minutaggio sperato a Londra, nonostante di lui si parli un gran bene. Il centrocampista dell’Under 21 dell’Italia è pronto a cambiare aria ed è seguito da mezza Europa. Solo in Italia piace anche alla Lazio, giusto per fare un esempio, ma il Milan adesso è in pole. Può mettere la freccia e arrivare al giocatore, anche grazie al suo canale privilegiato con i blues.

I meneghini, dunque, sono avanti a tutti per l’ex Inter, rinsaldando così il rapporto con il Chelsea dopo gli affari continui e ripetuti degli ultimi anni. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi che possono concludersi con la tanto attesa e sospirata fumata bianca.